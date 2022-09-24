Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в главной роли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в главной роли

Фильм "Константин"Пожалуй, все уже утомились от бесконечных ремейков, сиквелов и перезапусков, о которых никто не просил. Однако, порой бывают и приятные сюрпризы. Как сообщает издание Deadline, вскоре мы увидим вторую часть фильма "Константин: Повелитель тьмы". И угадайте, кто сыграет экзорциста Джона Константина? Нет, не темнокожая полная актриса, а наш старый добрый знакомый - Киану Ривз.


Кстати, на этом хорошие новости не заканчиваются. Режиссировать сиквел будет постановщик перового фильма Фрэнсис Лоуренс. А сценарий напишет Акива Голдсман, который получил "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Игры разума". Также он написал сценарии для таких прекрасных фильмов, как "Я — легенда" с Уиллом Смитом и "Нокдаун" с Расселом Кроу.
Фильм под условным названием "Константин 2" официально в работе. Увы, никаких подробностей о датах, сюжете и прочих деталях пока нет. Но уже известная информация вселяет радость и оптимизм. Напомним, что первая часть фильма вышла 17 лет назад - в 2005 году.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в главной роли
Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в
Разделся на сцене, ползал по ковровой дорожке, бросил американку. Эпатажный Александр Баширов
Разделся на сцене, ползал по ковровой дорожке, бросил американку.
Microsoft прокомментировала появление белой Xbox Series X в рекламе Logitech
Microsoft прокомментировала появление белой Xbox Series X в рекламе
В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы
В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых
Премьера Эстонии застукали с электрообогревателем
Премьера Эстонии застукали с электрообогревателем
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении территорий в состав РФ возвращением домой
Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду в Финляндию
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду
Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»
Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»

Топ на сегодня

Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на
Трамп пообещал массовые депортации из США
Трамп пообещал массовые депортации из США

Еще по теме

Анонсирован сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом
"Добро пожаловать в реальный мир": Киану Ривз снова наденет плащ Нео в "Матрице"
Топ 5 фильмов с Киану Ривзом
52-летний Киану Ривз профессионально расстрелял мишени (видео)