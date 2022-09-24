Фильм "Константин" получит продолжение с Киану Ривзом в главной роли

Вадим Карасев

Пожалуй, все уже утомились от бесконечных ремейков, сиквелов и перезапусков, о которых никто не просил. Однако, порой бывают и приятные сюрпризы. Как сообщает издание Deadline, вскоре мы увидим вторую часть фильма "Константин: Повелитель тьмы". И угадайте, кто сыграет экзорциста Джона Константина? Нет, не темнокожая полная актриса, а наш старый добрый знакомый - Киану Ривз.Кстати, на этом хорошие новости не заканчиваются. Режиссировать сиквел будет постановщик перового фильма Фрэнсис Лоуренс. А сценарий напишет Акива Голдсман, который получил "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Игры разума". Также он написал сценарии для таких прекрасных фильмов, как "Я — легенда" с Уиллом Смитом и "Нокдаун" с Расселом Кроу.Фильм под условным названием "Константин 2" официально в работе. Увы, никаких подробностей о датах, сюжете и прочих деталях пока нет. Но уже известная информация вселяет радость и оптимизм. Напомним, что первая часть фильма вышла 17 лет назад - в 2005 году.