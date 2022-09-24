Хью Грант с женой, Джоан Роулинг с мужем, Анна Винтур посетили финальный матч Роджера Федерера

Вадим Карасев

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, недавно объявивший о завершении карьеры, отыграл свой финальный матч на Кубке Лейвера в Лондоне. В тот день соревнование посетили многие медийные персоны — Хью Грант с женой Анной Эберштейн, Джоан Роулинг с мужем Нилом Мюрреем, главный редактор Vogue Анна Винтур, которая сидела на трибуне вместе с отцом Роджера.





Нил Мюррей и Джоан Роулинг





Анна Винтур

Также на игре присутствовали Билл Гейтс, комик Майкл Макинтайр, модель Джоди Кидд.

Федерер сыграл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем. По итогу матча спортсмены уступили Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо из США. Зрители поддержали Роджера громкими овациями. Прощаясь с публикой, теннисист не смог сдержать слез.





Роджер Федерер

Федерер не выходил на корт после проигрыша поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона-2021. На том турнире он усугубил травму колена, из-за чего ему пришлось сделать операцию и пропустить год. В итоге спортсмен так и не смог прийти в нужную форму и решил покинуть большой спорт.

Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема, самый титулованный чемпион Уимблдона (на его счету восемь побед), обладатель золота Олимпиады-2008 в парном разряде и серебра Олимпиады-2012 в одиночном разряде.

Ольга Петелина