Ида Галич не вылезает из ипотек

Ведущая Ида Галич призналась, что купила еще одну квартиру. Принято считать, что ипотека — удел бедных, а знаменитости зарабатывают много и в ипотеке точно не нуждаются. Но, как выясняется, ничто человеческое звездам не чуждо. Популярная телеведущая и блогер Ида Галич призналась, что побила все рекорды: она берет ипотеку уже в пятый раз. При этом, как известно, на помощь супруга Галич рассчитывать не может – с Аланом Басиевым она развелась около двух лет назад, в декабре 2020 года. «Я за свою жизнь брала ипотеку 5 раз — так проще, чем сразу отдавать одну большую сумму. То есть я делаю первый взнос, а затем выплачиваю кредит за год или полтора. Таким образом, я чувствую себя безопаснее, потому что мне не нужно сразу где-то или у кого-то искать эти огромные деньги», — рассказала Ида.Правда, телеведущая призналась, что на этот раз купила квартиру на Арбате, и этот кредит, скорее всего, надолго. По крайней мере, погасить его до весны следующего года, как планировала Галич, точно не получится. Сейчас у Галич прекрасная жизнь – она воспитывает ребенка, у нее все прекрасно сложилось с карьерой, и, судя по всему, абсолютно нет никаких финансовых проблем. Другое дело – в юности. Галич вспомнила, что даже не видела смысла в оформлении загранпаспорта, поскольку не думала, что вообще у нее возникнет шанс и возможность полететь отдыхать за рубеж. «Мои знакомые на втором или третьем курсе университета покупали себе машины, а я думала, что это нереально. Даже загранпаспорт не делала, потому что считала, что никуда никогда в жизни не поеду! Была настолько неуверенным в себе человеком», — призналась Ида «Антенне».