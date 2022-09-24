Ида Галич не вылезает из ипотек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ида Галич не вылезает из ипотек

Ида Галич не вылезает из ипотек
Ведущая Ида Галич призналась, что купила еще одну квартиру. Принято считать, что ипотека — удел бедных, а знаменитости зарабатывают много и в ипотеке точно не нуждаются. Но, как выясняется, ничто человеческое звездам не чуждо. Популярная телеведущая и блогер Ида Галич призналась, что побила все рекорды: она берет ипотеку уже в пятый раз. При этом, как известно, на помощь супруга Галич рассчитывать не может – с Аланом Басиевым она развелась около двух лет назад, в декабре 2020 года. «Я за свою жизнь брала ипотеку 5 раз — так проще, чем сразу отдавать одну большую сумму. То есть я делаю первый взнос, а затем выплачиваю кредит за год или полтора. Таким образом, я чувствую себя безопаснее, потому что мне не нужно сразу где-то или у кого-то искать эти огромные деньги», — рассказала Ида.
Правда, телеведущая призналась, что на этот раз купила квартиру на Арбате, и этот кредит, скорее всего, надолго. По крайней мере, погасить его до весны следующего года, как планировала Галич, точно не получится. Сейчас у Галич прекрасная жизнь – она воспитывает ребенка, у нее все прекрасно сложилось с карьерой, и, судя по всему, абсолютно нет никаких финансовых проблем. Другое дело – в юности. Галич вспомнила, что даже не видела смысла в оформлении загранпаспорта, поскольку не думала, что вообще у нее возникнет шанс и возможность полететь отдыхать за рубеж. «Мои знакомые на втором или третьем курсе университета покупали себе машины, а я думала, что это нереально. Даже загранпаспорт не делала, потому что считала, что никуда никогда в жизни не поеду! Была настолько неуверенным в себе человеком», — призналась Ида «Антенне».
# Шоу-бизнес Галич Ида
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Ида Галич не вылезает из ипотек
Ида Галич не вылезает из ипотек
Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы
Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину
Дочь Любови Успенской вышла на сцену и разочаровала публику
Дочь Любови Успенской вышла на сцену и разочаровала публику
Игорь Николаев осуществил мечту Юлии Проскуряковой в ее юбилей
Игорь Николаев осуществил мечту Юлии Проскуряковой в ее юбилей
Минцифры выступило против отсрочки работающим только в военной сфере
Минцифры выступило против отсрочки работающим только в военной сфере
Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного контента
Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного
Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе
Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе
Ангелина Вовк: «В юности была очень худой. Бедрос Киркоров думал, что я смертельно больна»
Ангелина Вовк: «В юности была очень худой. Бедрос Киркоров думал, что
Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Как научить собаку закрывать двери
Как научить собаку закрывать двери

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Еще по теме

Ида Галич рассказала об отношениях с бывшим мужем
Ида Галич купила замок в ипотеку
Бузовой припомнили облизывание флейты на федеральном канале
Ида Галич назвала КВН устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта