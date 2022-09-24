Игорь Николаев осуществил мечту Юлии Проскуряковой в ее юбилей

Музыкант Игорь Николаев подарил жене Юлии на 40-летний юбилей путешествие в Венецию. Игорь Николаев уже давно стал популярным певцом. Он не скрывает, что любит выступать на сцене. Уже длительное время артист счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Влюбленные зачастую выступают на одной сцене. У них подрастает дочка Вероника, которой скоро исполнится семь лет. Супруги обожают дома устраивать семейные посиделки. Недавно Юлия отметила свое 40-летие. Она провела время с родными. Как оказалось, певица получила подарок, который исполнил ее мечту. Она отправилась в Венецию, где провела отпуск с родителями, мужем и дочкой. На новых фото артистка позировала в белоснежном брючном костюме и лодочках на шпильке.Проскурякова прогулялась по знаменитым улочкам. Она выложила фото с подросшей Вероникой, которая красовалась с веером. В кадр попали и родители певицы. Они очень дружны и зачастую проводят время вместе.«Как будто из другой жизни… И все-таки… это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна!Хотелось бы, чтобы теперь исполнилась еще одна моя мечта: Пусть все наладится в наше непростое время… Будем молиться и верить в лучшее!» – поделилась звезда.Поклонники отметили, что Проскурякова выглядит моложе своих лет. Многие также осыпали комплиментами ее семью. «Какие вы красивые», «Вау. Фото просто», «Вот это подарок», «Родители у вас прекрасные», «Сама элегантность», «Это же чудесно, когда мечты сбываются», «Ну тут слов нет! Не муж, а золото», — написали подписчики.