Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы

Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы

Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы
Музыкант Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова отмечают никелевую свадьбу. Ровно 12 лет назад Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Свадьба композитора в 2010 году вызвала неоднозначную реакцию публики, ведь многим казалось, что он ошибся с выбором. Молодую певицу обвиняли в меркантильности и подозревали, что её главная цель — добраться до кошелька Николаева. Однако годы идут, любовь пары крепчает, а у сплетников не осталось ни одного аргумента против этого брака. Сегодня супруги обменялись трогательными признаниями в любви и поздравили друг друга с годовщиной. Проскурякова опубликовала совместное фото с любимым и написала: « С Нашим Днём, любимый! 12 лет в браке! Никелевая свадьба! Поздравляю тебя, поздравляю нас! С годовщиной!»
Одновременно с этим Николаев разместил в Сети мило архивное фото, сделанное в самом начале их романа. На снимке Юлия нежно целует будущего мужа в губы. Кадр отражает ту идиллию, которую супругам удается поддерживать в браке. «Никелевая свадьба! Одна надежда на любовь!» — пишет композитор в день годовщины свадьбы. Напомним, что до встречи с Проскуряковой композитор пережил болезненный развод с Наташей Королевой. Она ушла от него, а вскоре объявила о романе со стриптизером Тарзаном, который впоследствии стал её новым мужем. Этим летом СМИ много писали про возможный разрыв певицы и танцора, но они вместе преодолели кризис в отношениях.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Ида Галич не вылезает из ипотек
Ида Галич не вылезает из ипотек
Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы
Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину
Дочь Любови Успенской вышла на сцену и разочаровала публику
Дочь Любови Успенской вышла на сцену и разочаровала публику
Игорь Николаев осуществил мечту Юлии Проскуряковой в ее юбилей
Игорь Николаев осуществил мечту Юлии Проскуряковой в ее юбилей
Минцифры выступило против отсрочки работающим только в военной сфере
Минцифры выступило против отсрочки работающим только в военной сфере
Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного контента
Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного
Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе
Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе
Ангелина Вовк: «В юности была очень худой. Бедрос Киркоров думал, что я смертельно больна»
Ангелина Вовк: «В юности была очень худой. Бедрос Киркоров думал, что
Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Как научить собаку закрывать двери
Как научить собаку закрывать двери

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Еще по теме

Юлия Проскурякова рассказала, как познакомилась с Игорем Николаевым
Игорь Николаев спровоцировал слухи о проблемах с женой
Игорь Николаев трогательно поблагодарил жену за дочку
Юлия Проскурякова и поклонники посмеялись над прическами Пугачевой и Аллегровой