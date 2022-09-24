Игорь Николаев показал страстный поцелуй с молодой женой в годовщину свадьбы

Музыкант Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова отмечают никелевую свадьбу. Ровно 12 лет назад Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Свадьба композитора в 2010 году вызвала неоднозначную реакцию публики, ведь многим казалось, что он ошибся с выбором. Молодую певицу обвиняли в меркантильности и подозревали, что её главная цель — добраться до кошелька Николаева. Однако годы идут, любовь пары крепчает, а у сплетников не осталось ни одного аргумента против этого брака. Сегодня супруги обменялись трогательными признаниями в любви и поздравили друг друга с годовщиной. Проскурякова опубликовала совместное фото с любимым и написала: « С Нашим Днём, любимый! 12 лет в браке! Никелевая свадьба! Поздравляю тебя, поздравляю нас! С годовщиной!»Одновременно с этим Николаев разместил в Сети мило архивное фото, сделанное в самом начале их романа. На снимке Юлия нежно целует будущего мужа в губы. Кадр отражает ту идиллию, которую супругам удается поддерживать в браке. «Никелевая свадьба! Одна надежда на любовь!» — пишет композитор в день годовщины свадьбы. Напомним, что до встречи с Проскуряковой композитор пережил болезненный развод с Наташей Королевой. Она ушла от него, а вскоре объявила о романе со стриптизером Тарзаном, который впоследствии стал её новым мужем. Этим летом СМИ много писали про возможный разрыв певицы и танцора, но они вместе преодолели кризис в отношениях.