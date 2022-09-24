Информация о митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной
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Информация о митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной

Информация о митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостовернойИнформация о масштабных митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной

Информация о масштабных митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной.

YouTube канал «Усы Пескова» опубликовал 23 сентября восьмисекундное видео под названием «ЧП в Дагестане. Дагестан восстал против могилизацией». При этом в описании к кадрам, на которых запечатлены протестующие люди, не сообщается о месте масштабного митинга. Комментарии к видео отключены.

Судя по отрывкам кадров, авторы YouTube-канала использовали видео, снятое в Иране во время массовых протестов после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба.

Жительница Ирана Махса Амини была задержана полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Через несколько дней девушку в состоянии комы доставили в больницу, где она и скончалась. На западе Ирана — родине Амини — 18 сентября начались массовые акции протеста.

Сообщение о масштабных митингах в Дагестане не получило распространения в СМИ и соцсетях.

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По материалам: lenta.ru

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