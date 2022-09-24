Юлия Ефременкова о новорожденных близнецах: «Наши дети недоношенные. Им сейчас нужен особый уход»
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Юлия Ефременкова о новорожденных близнецах: «Наши дети недоношенные. Им сейчас нужен особый уход»

Юлия Ефременкова о новорожденных близнецах: «Наши дети недоношенные. Им сейчас нужен особый уход»

На днях Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир впервые стали родителями. Звезда реалити родила мальчиков-близнецов. Но пока новоиспеченная мама и малыши не вместе, младенцы находятся под наблюдением медиков.


35-летняя участница скандальной телестройки всегда откровенна со своими подписчиками. Всю беременность Юля рассказывала о нюансах интересного положения, о том, как тяжело ей дается выхаживание близнецов, через что пришлось проходить.

22 сентября блогерша стала мамой. Ефременковой делали кесарево сечение, однако после того, как наследники появились на свет, их у шатенки забрали. Многих стало интересовать, почему Юля проводит время в палате одна, восстанавливается, а детей не видно. Оказалось, экс-участница «ДОМа-2» родила раньше срока и сейчас ее дети находятся в палате интенсивной терапии.

«У нас недоношенные малыши. Они появились на свет на 34 неделе беременности. Это естественно, что сейчас им нужен особый врачей уход», — резко ответила новоиспеченная мама. Пока ее к детям не пускают, а вот счастливый отец уже видел наследников, пусть и через оконное стекло.

Пока Юлия восстанавливается после непростых родов. Только вчера ее перевели из реанимации в обычную палату. «Грустно, конечно, что мы с малышами не вместе. Вчера прямо слезы от обиды накатили. Но я знаю, что они в надежных руках. Спасибо моему любимому. Он меня очень поддерживает. Вместе мы все преодолеем. Мы — команда!» — поделилась эмоциями Ефременкова.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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