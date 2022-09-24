Как изменились 15 знаменитых австралийских актёров и актрис с тех пор, как они впервые появились в кино
Австралийские актёры и актрисы — одно из самых талантливых представительств в Голливуде, помимо американцев и британцев. Предлагаем вам посмотреть на самых известных кинозвёзд нашего времени, которые приехали в главную кузницу популярных фильмов с самого далёкого и экзотического континента планеты.
Мы подготовили для вас несколько коллажей, где можно посмотреть, как они изменились со времён первых своих появлений на экранах (многие дебютировали ещё в австралийском кино) по сравнению с их самыми последними ролями.
Хью Джекман (53 года)
Актриса в фильмах «Специалист по эффективности» (1991) и «Аллея кошмаров» (2021).
Айла Фишер (46 лет)
Актриса в фильмах «Бассейн» (2001) и «Бывшая с того света» (2020).
Эмили Браунинг (33 года)
Актриса в фильмах «Человек, который судился с Богом» (2001) и «Золотые выходы» (2017).
Лиам Хемсворт (32 года)
Актёр в фильмах «Треугольник» (2009) и «Криминальные боссы» (2020).
Ребел Уилсон (42 года)
Актриса в фильмах «Призрачный гонщик» (2007) и «Выпускной класс» (2022).
Бонус: Хит Леджер (1979-2008)
Актёр в фильмах «Чёрная скала» (1997) и «Воображариум доктора Парнаса» (2009).