Как изменились 15 знаменитых австралийских актёров и актрис с тех пор, как они впервые появились в кино

Австралийские актёры и актрисы — одно из самых талантливых представительств в Голливуде, помимо американцев и британцев. Предлагаем вам посмотреть на самых известных кинозвёзд нашего времени, которые приехали в главную кузницу популярных фильмов с самого далёкого и экзотического континента планеты.

Мы подготовили для вас несколько коллажей, где можно посмотреть, как они изменились со времён первых своих появлений на экранах (многие дебютировали ещё в австралийском кино) по сравнению с их самыми последними ролями.

Хью Джекман (53 года)

Актриса в фильмах «Специалист по эффективности» (1991) и «Аллея кошмаров» (2021).

Айла Фишер (46 лет)

Senator International / Sky

Актриса в фильмах «Бассейн» (2001) и «Бывшая с того света» (2020).

Эмили Браунинг (33 года)

Stage 6 Films / Buena Vista

Актриса в фильмах «Человек, который судился с Богом» (2001) и «Золотые выходы» (2017).

Лиам Хемсворт (32 года)

Icon Productions / Buffalo 8 Productions

Актёр в фильмах «Треугольник» (2009) и «Криминальные боссы» (2020).

Ребел Уилсон (42 года)

Sony Pictures Releasing / Paramount Pictures

Актриса в фильмах «Призрачный гонщик» (2007) и «Выпускной класс» (2022).

Бонус: Хит Леджер (1979-2008)

Australian Film Finance Corporation / Lionsgate

Актёр в фильмах «Чёрная скала» (1997) и «Воображариум доктора Парнаса» (2009).