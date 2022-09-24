Как прошли похороны Сергея Пускепалиса

Режиссер Сергей Пускепалис погиб в страшной аварии 20 сентября, а уже 23 сентября, его тело предали земле.

Напомним, что авария произошла на Ярославском шоссе в районе 11 утра. Водитель автомобиля Ford Transit, в котором находился Сергей, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. И водитель, и пассажир минивэна погибли на месте, за жизнь водителя грузовика сейчас борются врачи.





22 сентября в Ярославле состоялась траурная церемония, где могли присутствовать все желающие попрощаться с режиссером. А 23 сентября похороны прошли в закрытом режиме – рядом с Сергеем в этот момент находились только родные и самые близкие друзья.





Гроб был закрыт по понятным причинам. Родственники, жена Елена и сын Глеб, были разбиты и подавлены, но свое горе на людях не показывали, и вели себя довольно сдержанно. Молодой человек и вовсе остерегался журналистов, никаких комментариев он не давал.





Сергея Пускепалиса похоронили в Железноводске (Ставропольский край) рядом с родителями. Сейчас на его могиле только деревянный крест и море цветов. Через положенное время (примерно через 1 год, когда земля осядет) семья планирует установить на могиле красивый памятник.