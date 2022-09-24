Кастюкевич: Голосование в Херсоне проходит без провокаций

Вадим Карасев

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич заявил, что голосование в Херсоне проходит без провокаций, сообщает telegram-канал "Единой России".

В настоящее время Кастюкевич следит за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Херсоне.

Референдум проходит на всей территории Херсонской области. В первые четыре дня организовано придомовое голосование. Тем, кто хочет проголосовать, но ограничен в передвижениях, предоставлена возможность отдать свой голос на дому.

"Атмосфера самая благоприятная. Несмотря на то, что в небе работает ПВО и периодически "бахает", страха нет. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником. Никаких провокаций на местах нет. В морпорте Херсона образовалась очередь из желающих. Люди, которых я помню ранней весной запуганными, сегодня открыто, с гордо поднятой головой смотрят вперед. В будущее, которое вместе с Россией", - рассказал Кастюкевич.