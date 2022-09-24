Коллега Евгения Петросяна рассказал, как начинался его роман с Брухуновой

Артист Евгений Петросян женился на молодой помошнице. Известный юморист Александр Морозов рассказал, как на самом деле рождался роман между Евгением Петросяном и Татьяной Брухуновой. Девушка, по словам артиста, длительное время работала с ними.«Мы все ее отлично знали, она давно работала помощником Петросяна. И я заметил, что она за ним стала ухаживать. То чай подольет, то еще что-то. Это было так мило», - заявил он в «Секрете на миллион». Петросян, по словам Морозова, заметно похорошел рядом с молодой женой. «Он всегда был модником, а сейчас вообще», - добавил артист.