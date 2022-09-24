«Космическая поддержка»: дни силы в октябре 2022 года

Планеты и звезды — это постоянные спутники человечества. Они намного древнее нас и обладают неоспоримой силой и энергетикой. Когда человек живет в согласии с природой и космосом, он намного удачливее, все его задумки осуществляются с присущей везунчикам легкостью. А ведь везунчики — это просто те люди, которые умеют выбрать правильное время и обстоятельства для своих начинаний. Узнаем, когда в октябре 2022 года будут дни силы, и готовимся принимать сюрпризы Вселенной.

Дни силы в октябре 2022 года

1.10

Венера и Юпитер окажутся в оппозиции, что весьма благоприятно для всех обитателей нашей планеты. Как мудрые правители, они расположатся по разные стороны от Земли, и уравновесят взаимоборствующие силы. Первый день октября, таким образом, принесет ясность и гармонию.





3.10

Меркурий возвращается к своему директному положению, что, наконец-то, избавит нас от уймы трудностей. Дела пойдут своим чередом, без странных замедлений. С этой даты можно путешествовать и начинать новые проекты. Удачно пройдут собеседования и любые переговоры, будь то делового или личного толка. Многим удастся получить достойное вознаграждение за честные труды.

10.10

Эта зеркальная дата будет центральной из-за своей магической силы. Если вы планируете какое-то важное событие, то лучше постараться провести его именно 10 октября. Особенно благоприятен день для тех дел, которые нужно делать вдвоем. Пары, которые поженятся в эту дату, проживут долгую и счастливую жизнь.





Кроме того, 10 октября будет возможность понаблюдать за метеорным потоком Дракониды. Лучшее время для свиданий, преображений, духовного роста, визуализации целей и загадывания желаний.

Именно в эту дату Меркурий, вышедший из ретроградности, войдет в созвездие Весов. Это означает только одно: мы почувствуем, как буря утихает, как нечто приходит в равновесие. Найти золотую середину станет гораздо проще.

12.10

Этот день отметится оппозицией Юпитера и Меркурия. Планеты ничуть не склонны к созданию критических и конфликтных ситуаций в таком положении. Напротив, они будут поддерживать энергией созидания тех людей, которые не станут сидеть сложа руки. Очень кстати в этот день примириться с теми, с кем вышла ссора. Пары тоже придут к консенсусу в тех вопросах, которые ранее казались очень острыми.

21.10

Пик метеорного потока Ориониды. Несмотря на то, что звездопад этот довольно скромный по количеству падающих метеоров, в плане ментального пробуждения он проявит максимум своей силы. Людям станет проще мыслить четко и ясно, выражать свои чувства открыто, не комплексуя и не стесняясь истинного. Прекрасно, если вы сможете навестить своих родных в этот день, оказать им помощь и поддержку. Это настоящий день силы, которая может «перелиться» в процесс исполнения вашего желания. Так что не ленитесь и успейте загадать то, о чем давно мечтали.





24.10

Сатурн наконец выйдет из ретроградности, чем окончательно «развеет тучи», сгущающиеся над сознанием землян. Прошлое перестанет тяготеть над ним, и мы сможем вздохнуть с облегчением и взглянуть в будущее более оптимистично. Важные сутки для того, чтобы определиться с чем-то ключевым в жизни и судьбе, повернуть туда, куда зовет сердце. Также в этот день октября, наполненный космической силой, можно заниматься поточными делами вроде уборки весело и играючи.