Ксения Алферова призналась о своей мобилизации
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Ксения Алферова призналась о своей мобилизации

Ксения Алферова призналась о своей мобилизации
Актриса Ксения Алферова призналась, что будет хорошо делать свое дело. Артистка затронула очень важную в нынешних реалиях тему. Актриса рассказала о том, что она уже давно чувствует себя мобилизованной. В том смысле, что она старается хорошо делать своё дело и хотя бы на «муравьином уровне» приносить пользу родной стране, а также живущим тут людям. Ксения рассказала, что каждый день работает над тем, чтобы сделать мир вокруг немного лучше. Для этого она заботится и дарит любовь близким, руководит благотворительным фондом, а также занимается просветительской деятельностью. Актриса проводит литературные вечера, рассказывая об интересных фактах и творчестве великих русских писателей. «Моя мобилизация — максимально хорошо делать своё дело и на своём, муравьином уровне приносить пользу моей любимой стране, людям. Делать жизнь вокруг себя каждый день на микрон лучше. Моя мобилизация — моя семья, ее благополучие, мои друзья, наш фонд «Я есть!» и мои литературные посиделки. Уверена, что сейчас, как никогда, важно вспоминать то, из чего мы созданы: свою культуру и свой язык»,— говорит Алферова.
За пару дней до этого актриса оплакивала в Сети тяжелую потерю — смерть Сергея Пускепалиса, который попал в страшную аварию. Машина с заслуженным артистом на большой скорости столкнулась с фурой. Выживший водитель грузовика рассказывает, что всё случилось очень быстро. «Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло», — сказал дальнобойщик Георгий Августовский. Накануне, кстати, в Ярославле прошла церемония прощания с Пускепалисом. На отпевании и панихиде присутствовали его родные: вдова Елена и сын Глеб, которые пока не нашли сил прокомментировать трагедию. Сегодня актер будет похоронен в Железноводске, который он называл родным городом.
# Шоу-бизнес Алферова Ксения
По материалам: z-aya

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