Ксения Собчак поиздевалась над Дмитрием Рогозиным
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Ксения Собчак поиздевалась над Дмитрием Рогозиным

Ксения Собчак поиздевалась над Дмитрием Рогозиным
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не упускает возможность подколоть бывшего главу Роскосмоса. Дмитрий Рогозин спустя недели молчания опубликовал в личном блоге свежий пост. Бывший глава Роскосмоса затронул животрепещущую тему последних дней. «Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох», — написал государственный деятель. Собчак, пристально следящая за известными политическими фигурам и не только, не смогла пройти мимо записи. Ей вспомнилось заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, сделанное еще в июле. Тогда чиновник, комментируя увольнение главы Роскосмоса, отметил, что тот еще займет «свое место в строю».
«Дмитрий Рогозин впервые с 8 сентября опубликовал пост в своем канале. Ждем, когда же Дмитрий Олегович таки займет место в строю?», — съязвила Собчак. Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Многие мужчины, подпадающие под обозначенные властями критерии, уже получили повестки в военкомат. В первую очередь, это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Одним из основных факторов стало наличие боевого опыта.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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