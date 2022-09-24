Кто родился 24 сентября

Тимур Борисович Каноков (50 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству. Являлся заместителем директора ЗАО «Холдинговая компания «Синдика-О», советником губернатора Смоленской области. Занимал должности вице-президента, первого вице-президента Ассоциации оптовых и розничных рынков.

Александр Геннадьевич Высокинский (49 лет), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Работал в НПО автоматики, в администрации г. Екатеринбурга. Занимал пост мэра Екатеринбурга. Являлся заместителем, первым заместителем губернатора Свердловской области.

С октября 2021 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Свердловской области.

А еще в этот день родились:

Юрий Николаевич Бутусов (61 год), главный режиссер Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова. Известность режиссёру принесла его дипломная работа «В ожидании Годо», выпущенная в Театре на Крюковом канале. Юрий Бутусов работал в Театре имени Ленсовета, «Сатириконе». Поставил ряд ярких спектаклей в Театре п/р Олега Табакова, МХТ имени А.П. Чехова, Театре имени Пушкина, РАМТ. Был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. В 2018 году занял пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова.

Юрий Бутусов поставил около 60 спектаклей: «Сторож», «Король Лир», «Бег», «Мера за меру» и др. Режиссёр — лауреат известных театральных премий, среди которых, «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Золотой софит».

Александр Леонидович Асеев (76 лет), российский физик. Академик РАН. Возглавлял Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Сибирское отделение РАН. Являлся вице-президентом Российской академии наук.

Учёный — специалист по атомной структуре, электронным свойствам и диагностике полупроводниковых систем пониженной размерности. Под его руководством был создан научно-технологический комплекс для получения и исследования полупроводниковых микро- и наноструктур, разработана технология молекулярно-лучевой эпитаксии.

Среди его учеников 4 кандидата и 2 доктора наук. Александр Асеев — автор и соавтор 200 научных работ, в том числе 5 монографий и 9 патентов.

Наталья Утевлевна Аринбасарова, российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР. В кино дебютировала в 1965 году в картине режиссёра Андрея Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». За эту роль Наталья Аринбасарова получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи» 1966 года.

Всего актриса снялась в более чем 70 фильмах и телесериалах. Среди них, «Вкус хлеба», «Визит к Минотавру», «Москва, я люблю тебя!», «Правосудие волков» и др.

Лариса Алексеевна Рубальская, российская поэтесса и переводчица. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Работала секретарем-переводчиком в московском бюро японской телекомпании Эн-Ти-Ви, референтом московского представительства японской газеты «Асахи».

Свою первую песню совместно с композитором Владимиром Мигулей Лариса Рубальская написала в 1984 году. Поэтесса — автор более 600 стихов и текстов ко многим ставшим известными песням. Среди них, «Доченька», «Свет в твоём окне», «Странная женщина» «Напрасные слова».

Лариса Рубальская выпустила 15 поэтических сборников.

Роза Галямовна Салихова, советская волейболистка. Заслуженный мастер спорта СССР. Спортивную карьеру начала в свердловской команде «Труд», затем играла за московское «Динамо». Восемь лет Роза Салихова выступала за сборную команду СССР.

Спортсменка неоднократно становилась призёром крупнейших международных соревнований, в том числе двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, обладателем Кубка мира и двукратной чемпионкой Европы.

После окончания спортивной карьеры работала тренером команды «Буревестник» (Московская область), спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва города Зеленограда.

В 2014 году Роза Салихова была введена в Волейбольный Зал славы, став четвёртой советской волейболисткой, удостоившейся такой чести.

Игорь Николаевич Ясулович (81 год), российский актёр театра и кино. Народный артист РФ. Был артистом экспериментального театра-студии пантомимы «Эктемим», Театра-студии киноактера. С 1994 года — служит в Московском ТЮЗе. Среди его театральных ролей, Исаак Иуда Эбершт в постановке «Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля», Пимен в «Борисе Годунове», Царь Креонт в «Медеи», Король Лир в «Шутах Шекспировых».

Кинодебют Игоря Ясуловича состоялся в 1962 году в драме режиссёра Михаила Ромма «Девять дней одного года». Всего актёр снялся в свыше 120 фильмах и сериалах: «12 стульев», «Руслан и Людмила», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», «Статский советник» и др.

Игорь Ясулович также руководит мастерской на актерском факультете ВГИКа и курсом в РАТИ-ГИТИС (факультет музыкального театра совместно с Александром Тителем).

Герард Вячеславович Васильев (87 лет), российский певец. Народный артист РСФСР. Был артистом Новосибирского театра музыкальной комедии. Более 50 лет Герард Васильев — солист Московского театра оперетты. На сцене этого театра он создал целую плеяду блестящих ролей. Это — Эдвин в «Сильве», Мистер Икс в «Принцессе Цирка», Баринкай, в «Цыганском бароне», Кречинский в «Свадьбе Кречинского» и др.

Актёр много выступал на телевидении, снялся в нескольких фильмах-спектаклях («Девичий переполох», «Ганна Главари» и др.).

В 2003 году он основал и возглавил Фонд Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты.

Константин Устинович Черненко (1911-1985), советский партийный и государственный деятель. Был секретарем Красноярского краевого комитета ВКП(б), Пензенского обкома ВКП(б), заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Возглавлял сектор Отдела пропаганды аппарата ЦК КПСС, секретариат Президиума Верховного Совета СССР.

В феврале 1984 года был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а в апреле того же года занял пост председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Многие современные историки полагают, что возглавивший после смерти Юрия Андропова партию и страну Константин Черненко свернул начатый его предшественником курс преобразований. Однако многие полезные начинания Андропова были не только продолжены, но и ощутимо расширены. Это, прежде всего, касается борьбы с теневой экономикой, политики ускорения, и многих других направлений реформ предшествующих месяцев.

Константин Устинович Черненко стал последним деятелем, который был похоронен у Кремлевской стены.