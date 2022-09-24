Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Венеры в Деве

Астролог Лариса Андерсен считает, что это время нужно потратить с пользой. 👩🏻‍💻СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ, скрупулезно и тщательно мы будем подходить к решению задач в период транзита Венеры в знаке Девы, который начнется 24 сентября. Как использовать это время с пользой? ♀️Для Венеры знак Девы – знак своего падения. Это означает самое слабое положение планеты. Венера несет энергию любви, творчества, красоты и вдохновения, а знак Девы наоборот наделяет нас практичность, серьезность и стремление к порядку. Поэтому в этом месяце отношения между людьми становятся более практичными, на время исчезнет легкость, безрассудная романтичность и внезапность. Новые романы скорее всего не будут долгосрочными. 👗Если вы хотите пройтись по магазинам и купить новую обновку, то лучше отложить шоппинг. Вы можете купить наряд, который через некоторое время перестанет вам нравиться. Лучше также воздержаться от процедур красоты. Влияние Венеры в Деве на фоне ретроградного Сатурна и Юпитера может привести к неблагоприятным последствиям. В творчестве и работе исчезнет желание креативить и придумывать новое. Появится стремление переделать работу, которая вас не устраивает. Возможно захочется повторить за кем-то удачный проект. 👩🏻‍🏫Транзит Венеры в Деве традиционно хорошее время для обучения и проявления творчества, но в плотной связи с наставником. Это прекрасное время для наведения порядка в доме и заботе о близких. ❗️Из минусов транзита следует ещё отметить проявления мелочности, придирчивости, расчетливости в выборе партнера и неумение высказывать свои чувства. 🧠Но между тем Венера в Деве дает человеку способность анализировать, четко и отлично выполнять свою работу, логически мыслить, серьезно относиться к отношениям с партнером. ☝️Транзит продлится до 18 октября.