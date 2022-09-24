Лавров рассказал о запрете президенту Кипра от ЕС на встречу с ним

Вадим Карасев

Лавров заявил, что Евросоюз запретил президенту Кипра Анастасиадису встретиться с ним

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Евросоюз запретил президенту Кипра Никосу Анастасиадису встретиться с ним. Его слова в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, встреча была запланирована, как и в прошлые года, и ее включили в график в удобное Анастасиадису время. «За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу. Дословно», — поделился глава МИД.

О том, что встреча Сергея Лаврова с Никосом Анастасиадисом была отменена после заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации, сообщалось 22 сентября.