Лиза Арзамасова показала задумчивого сына в забавном наряде

27-летняя актриса Лиза Арзамасова поделилась свежими фото красавчика-сына на прогулке. Звезда сериала «Папины дочки» воспитывает годовалого сына Льва от мужа, 48-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Молодая мама устроила малышу фотосессию во время их прогулки на свежем воздухе. Кроха был одет в зеленую курточку с забавным капюшоном с ушками. Лев сидел в коляске и внимательно смотрел в камеру. Мальчик был то серьезным, то улыбался.«Лев Ильич тоже почувствовал осень. Смотрит своим мудрым взглядом на опадающие листья, задумывается о своём, о детском, а потом вдруг улыбается и становится таким озорным и смешным. Наш маленький лев в настроении осеннего лягушонка», — иронично подписала кадры избранница Авербуха. Одной из первых снимки малыша прокомментировала актриса Яна Поплавская. «Какой же чудесный!» — умились звезда фильма «Про Красную Шапочку». Арзамасова поблагодарила коллегу за добрые слова о ее сыне.Поклонники Елизаветы тоже оставили множество трогательных комментариев. «Глазки-то какие красивые!», «Мамино счастье, какой милый ребенок!», «Очаровательный Левушка, расти счастливым и здоровом на радость родителям», «Каждый раз, когда вижу его фотки, аж душа радуется», «Добра и счастливого детства вашему Леве», — написали пользователи. Напомним, Арзамасова стала женой серебряного призера Олимпийских игр в 2020 году. У Ильи есть сын Мартин от первой супруги, фигуристки Ирины Лобачевой. Юноша подружился с мачехой. Первый день рождения Льва супруги отпраздновали в Сочи, где у Авербуха проходило ледовое шоу «Чемпионы». Актриса обнародовала трогательное видео, на котором запечатлены нежные моменты торжества.