Любовь Успенская вынудила соседку пойти на примирение

Певица Любовь Успенская устроила скандальные разборки с соседкой. Соседка певицы Любови Успенской, дизайнер Анна Кауфман, согласилась пойти на примирение с артисткой. Об этом она рассказала порталу Teleprogramma.pro. Летом между Успенской и Кауфман произошел громкий скандал. Дизайнер обратилась к правоохранительным органам и обвинила певицу в избиении своей собаки. Однако та заявила, что сама является пострадавшей, поскольку пес ее покусал.Адвокат Андрей Алешкин предложил сторонам пойти на примирение. Дизайнер призналась, что готова к этому, так как устала и переживает за своих детей, который пострадали от скандала. «Я благодарна нашему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому за все, что он сделал, и главное, за его поддержку, но я уже сообщила ему, что готова пойти на примирение, если та сторона выйдет с таким предложением», — сообщила она.