Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Вадим Карасев

В любовном гороскопе каждый представитель зодиакального созвездия найдет полезные советы, которые помогут преуспеть в амурной сфере жизни. Да, сейчас не весна, но у многих проснется желание любить.

Проснется желание дарить и принимать любовь из-за Венеры, которая 29 сентября войдет в идеальный для себя Знак Весов. Несмотря на неблагоприятный понедельник, почти каждый из нас сможет достаточно быстро понять, как и где можно найти свое счастье. Главное сейчас помнить, что мы никого не встречаем случайно. С 26 по 28 число включительно тоже можно проявлять активность, но лучше не рисковать лишний раз.

Овен

Овнам на этой неделе стоит остерегаться собственных мыслей. Положение планет таково, что эти люди легко могут запутаться в чувствах и эмоциях, что отрицательно повлияет на личные отношения или процесс поиска любви. Тем, кто не хочет допускать промахов в личной жизни, пора отбросить страхи и сомнения и начать соблюдать правила информационной гигиены.

Телец

Самым удачным периодом для романтических отношений будет четверг и последующие за ним дни. Именно в этот период Венера, планета любви, переходит в Знак Весов, помогая представителям этого Знака обрести гармонию, а также любовь к миру и к себе. В остальные дни Тельцам лучше не рисковать и не сомневаться в себе. Конец недели отлично подходит для проведения ритуалов на привлечение любви.

Близнецы

В первый день недели Близнецам насладиться прекрасным настроением помешает энергетика Венеры и Меркурия. Негативный аспект между ними усилит чувствительность и сомнения, которые могут помешать Близнецам привлечь в свою жизнь любовь. Астрологи рекомендуют тем, кто находится в отношениях, сдерживать эмоции, чтобы ненароком не обидеть партнера. Конец недели раскроет лучшие черты характера этих людей.

Рак

Ракам звезды сулят в любовной сфере перемены к лучшему. Конец сентября и начало октября пройдут для них на позитивной волне, и в это время можно смело устраивать личную жизнь: признаваться в чувствах, знакомиться с противоположным полом, ходить на свидания. Исполнить свои любовные желания Ракам поможет магия иголки. Также во время принятия важных решений в любви можно смело опираться на шестое чувство.

Лев

Чувствительность и эмпатия Львов на этой неделе помогут им стать куда более удачливыми в любовных делах. Достичь успехов и взаимопонимания в отношения им поможет положительное влияние Венеры, которая снизит уровень агрессии. Тем, кто находится в отношениях, астрологи рекомендуют почаще прислушиваться к своей второй половинке, чтобы исключить ссоры. Чтобы обрести счастье, Львам желательно следовать двенадцати мудрым правилам.

Дева

Девам астрологи настоятельно советуют избегать общения с высокомерными и гордыми людьми. Ни дружба, ни любовь с ними до добра точно не доведет. Последние дни сентября и первые дни октября подарят Девам возможность наладить личные отношения. Удача будет улыбаться ответственным людям, которые выполняют обещания. Позитивное влияние планет позволит познакомиться с понравившимися людьми, обрести гармонию с миром.

Весы

Весам стоит посвятить себя поискам второй половинки. Подобрать партнера помогут секреты нумерологии. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть в начале недели, Весы смогут достичь улучшить уже имеющиеся отношения, если не будут смешивать личную жизнь и рабочие вопросы. Это время динамики и ярких поступков. Если хочется произвести на кого-то впечатление, придется поступать неордиарно.

Скорпион

Скорпиона повезет в любви, и немаловажную роль в их везении сыграет Венера, которая будет находиться в весах с четверга. Она наполнит пространство позитивной энергией, которую стоит использовать по максимуму. Если вдруг на фоне негативного аспекта Меркурия и Венеры всё пойдет крахом, Скорпионам нужно будет обратить внимание на три простых совета, которые помогут выправить любую негативную ситуацию.

Стрелец

Удача в любви и семейных отношениях будет доступна тем Стрельцам, которые не боятся своих чувств и желаний и способны открыться любимому человеку. На этой неделе этим людям могут сниться плохие сны, особенно на тем любви, брака и семьи. Обращать на них внимание не стоит, поскольку они не будут иметь под собой никакой основы и не будут связаны с реальностью.

Козерог

У расставаний бывают разные причины, но на этой неделе Козерогам важно принимать решения самим, не доводя всё до того момента, когда судьба сама решает, что нужно делать дальше. Это отличное время для завершения токсичных отношений и начала поисков новой любви. Также в эти дни семейные Козероги смогут насладиться обществом второй половинки и забыть о мелких разногласиях.

Водолей

Водолеи смогут попытать счастья в любви. Астрологи предупреждают, что опасным будет лишь один день — понедельник. Люди данного Знака могут подвергнуться обману и даже предательству в первый день недели. В остальное время развитие романтических отношений будет успешным. У одиноких представителей этого Знака возможна даже любовь с первого взгляда. Это время чудес и приятных эмоций.

Рыбы

Рыбам важно пользоваться своими зодиакальными секретами счастья. В таком случае романтические отношения будут развиваться с большой скоростью, особенно под влиянием сильной Венеры. Планета энергии и любви придаст сил нежным Рыбам, поэтому астрологи рекомендуют им начать действовать. Настало время проявлять инициативу, двигаться вперед и пытаться улучшить уже имеющиеся отношения совместными развлечениями.