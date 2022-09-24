Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты

Певица Валерия неожиданно заявила, что отменяет свои концерты. Пару дней назад артистка объявила об отмене концертов. Певица решилась на этот шаг из-за напряженной ситуации в мире. Она считает, что в нынешних обстоятельствах неуместно дарить людям праздник, радость и веселье. Юрий Лоза незамедлительно отреагировал на решение артистки. По его словам, Валерия осчастливила многих певцов, так как дала им возможность чаще выступать на сцене и поддерживать жителей России своим творчеством. Певец считает, ниша освободилась и будет доступна для новых талантов. «Какой бы ни была позиция, она обрадовала многих людей, которые поедут на те корпоративы, на которые не поедет Валерия. И они отработают те площадки, которые отменила она. В эстрадном цехе, думаю, все только поаплодируют», — комментирует 68-летний Юрий Эдуардович.Лоза считает, из этой ситуации можно было бы выйти гораздо проще. По его мнению, достаточно изменить концертную программу и выбрать из своего репертуара более сдержанные композиции. Именно так он и планирует поступить. Композитор уверен, в тяжелые времена гражданам нашей страны нужна возможность отдохнуть душой, в том числе и с помощью музыки. «Надо просто скорректировать свою программу. У каждого большого артиста обязательно найдется запас песен для того, чтобы можно было заменить чистую развлекуху на какую-то более идейную, сдержанную программу. Люди должны отдыхать душой как-то. Я не собираюсь ничего отменять. Может быть, скину какую-то веселуху, которая кажется особенно развлекательной», — заверил он своих почитателей. Осудили отмену концертов и другие популярные исполнители. Например, 60-летний лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин сказал: «Если мы ездим в Донбасс, здесь-то почему мы должны отменять выступления?». Похожей позиции придерживается и Анита Цой. По ее мнению, артисты должны использовать свой талант, чтобы рассеивать страх. «Надо выходить на сцену, надо продолжать в людей вселять уверенность, надежду, что все будет хорошо», — говорит 51-летняя певица «Абзаца».