Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты
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Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты

Лоза обрадовался тому, что Валерия отменила свои концерты
Певица Валерия неожиданно заявила, что отменяет свои концерты. Пару дней назад артистка объявила об отмене концертов. Певица решилась на этот шаг из-за напряженной ситуации в мире. Она считает, что в нынешних обстоятельствах неуместно дарить людям праздник, радость и веселье. Юрий Лоза незамедлительно отреагировал на решение артистки. По его словам, Валерия осчастливила многих певцов, так как дала им возможность чаще выступать на сцене и поддерживать жителей России своим творчеством. Певец считает, ниша освободилась и будет доступна для новых талантов. «Какой бы ни была позиция, она обрадовала многих людей, которые поедут на те корпоративы, на которые не поедет Валерия. И они отработают те площадки, которые отменила она. В эстрадном цехе, думаю, все только поаплодируют», — комментирует 68-летний Юрий Эдуардович.
Лоза считает, из этой ситуации можно было бы выйти гораздо проще. По его мнению, достаточно изменить концертную программу и выбрать из своего репертуара более сдержанные композиции. Именно так он и планирует поступить. Композитор уверен, в тяжелые времена гражданам нашей страны нужна возможность отдохнуть душой, в том числе и с помощью музыки. «Надо просто скорректировать свою программу. У каждого большого артиста обязательно найдется запас песен для того, чтобы можно было заменить чистую развлекуху на какую-то более идейную, сдержанную программу. Люди должны отдыхать душой как-то. Я не собираюсь ничего отменять. Может быть, скину какую-то веселуху, которая кажется особенно развлекательной», — заверил он своих почитателей. Осудили отмену концертов и другие популярные исполнители. Например, 60-летний лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин сказал: «Если мы ездим в Донбасс, здесь-то почему мы должны отменять выступления?». Похожей позиции придерживается и Анита Цой. По ее мнению, артисты должны использовать свой талант, чтобы рассеивать страх. «Надо выходить на сцену, надо продолжать в людей вселять уверенность, надежду, что все будет хорошо», — говорит 51-летняя певица «Абзаца».
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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