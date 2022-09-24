Мелитопольские студенты проголосовали на референдуме
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Мелитопольские студенты проголосовали на референдуме

Мелитопольские студенты проголосовали на референдуме

На базе общежития Мелитопольского государственного университета им. Макаренко открылся избирательный участок для студентов.

Несмотря на объявленные каникулы, студенты дружными рядами пришли на участок, чтобы сделать свой выбор.


"Мы прекрасно понимаем, что наше будущее находится только в наших руках, руках мелитопольцев, жителей других городов Запорожской области. Нам долгое время навязывали чуждый нам язык, традиции, идеалы, даже каких-то не наших героев, но мы не разделяем те идеалы, не чтим тех героев, мы хотим жить в русском мире и открыто заявляем о своем решении, мы никого не боимся, никому не удастся нас запугать!" - делится эмоциями пришедшая на референдум молодежь.


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По материалам: uposters.ru

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