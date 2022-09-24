Microsoft прокомментировала появление белой Xbox Series X в рекламе Logitech

Вадим Карасев





Внимательные игроки обнаружили вчера, что в рекламе новой гарнитуры Logitech Astro A30 засветилась белая игровая приставка Xbox Series X. Такую консоль Microsoft не выпускала, а ее появление в рекламном ролике породило слухи, что вскоре белая Xbox Series X может быть представлена. Но, если верить официальному комментарию Microsft, это не так.

Портал VGC получил официальный комментарий от команды Microsoft по поводу появления белой Xbox Series X в рекламе Logitech:

Белая Xbox Series X, которая появилась в рекламном ролике нашего партнера, не находится в производстве. В настоящее время у нас нет планов по выпуску консоли в белом цвете.

Напомним, Xbox Series X, если не брать лимитированные издания, доступна только в черном цвете.