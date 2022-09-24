«Мою фамилию трудно запомнить, но если запомнил – не забудешь»: последнее интервью Пускепалиса

Сергей Пускепалис трагически погиб в ДТП 20 сентября. В тот злополучный день актер направлялся в Донбасс, чтобы помочь бойцам. Опубликовано последнее интервью артиста, в котором он рассказал о работе и грядущей премьере фильма.

Новость о кончине актера подвергла в шок буквально всех. Преданные поклонники Сергея до сих пор не хотят верить, что кумира больше нет... 6 октября на экран выходит фильм «Сердце пармы», в котором Пускепалис сыграл одну из ведущих ролей. За несколько недель до трагедии кинодеятель успел рассказать журналистам о работе в картине.

«Самым отягчающим обстоятельством для меня в этом проекте была борода, точнее бороды, — делился артист. — Их у моего героя, воеводы Полюда, было несколько: мой персонаж проживает на экране большой временной отрезок, его внешность меняется. Так вот, мне постоянно клеили на лицо «растительность», которая по-разному себя вела в разных температурных режимах — мы снимали и в летний зной, и в лютые морозы. А вот в батальных сценах никаких трудностей не было: спасибо блестящим каскадерам во главе с Дмитрием Тарасенко... Место, где мы снимали, — это поселок Губаха, очень известный горнолыжный курорт в Пермском крае. Там невероятно красиво».

В ходе беседы Сергей вспомнил забавную историю, связанную с фамилией. «Однажды, помню, написали «Пускепалец». Но я никогда не обращал на это внимания. Всегда говорил по этому поводу: «Мою фамилию трудно запомнить, но уж если запомнил, не забудешь», — говорил актер.

Пускепалис не любил пересматривать свои работы. Если же режиссер включал фильмы или сериалы, в которых принял участие, то критиковал каждую мелочь.

«Я всегда исподлобья смотрю на себя на экране, потому что мне кажется, что в жизни я лучше, интереснее, многообразнее. Шучу, конечно. Просто я очень критически к себе отношусь. Для меня огромных усилий стоит начать смотреть фильм, где я снялся. Делаю это в одиночестве и не испытываю в этот момент наслаждения... — откровенничал Сергей. — А первая моя большая роль случилась в фильме «Простые вещи». Его режиссер Алексей Попогребский стал моим крестным отцом в кино».

У артиста остались жена Елена и сын Глеб, который пошел по его стопам и стал актером. К слову, благодаря наследнику Пускепалиса пригласили в ленту «Простые истины». «В 9 лет сын начал сниматься у Алексея в фильме «Коктебель», а я сопровождал ребенка на съемках. Там и познакомился с Попогребским. Через три года он пригласил меня в «Простые вещи», а потом в фильм «Как я провел этим летом», — признавался кинодеятель.