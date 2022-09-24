На Викторию Боню делают ставки
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На Викторию Боню делают ставки

На Викторию Боню делают ставки
42-летняя модель Виктория Боня рассказала, зачем ей нужно восхождение.    Звезда реалити-шоу «Дом-2» давно мечтала о подобном опыте, несмотря на то, что четко осознавала, насколько опасны подобные эксперименты. Виктория грезила Эверестом, но свое первое восхождение всё же решила совершить на более низку гору. Она выбрала Манаслу, высотой 8156 м. Теледива вернулась в базовый лагерь в Катманду и теперь чувствует себя намного лучше, а ее легкие тоже находятся в норме. Виктория не теряет надежды дойти до второго или даже третьего, более высокого лагеря. «Это всегда риск, ты стоишь на углу жизни и смерти. Возможность познать, кто ты и на что способен, ты остаешься наедине с самим собой», — подчеркнула Боня. Она заверила, что сейчас старается совершить самый сложный поступок в своей жизни.
Однако теледива точно знает, ради чего все эти сложности. «Именно этот опыт позволяет мне узнать себя лучше, понять, кто я есть на самом деле, когда я остаюсь наедине с собой, когда нет пути назад, когда ты стоишь на грани, где один неправильный шаг может привести к фатальному исходу, к концу твоей жизни!» — заверила телеведущая. Она не стала скрывать, что хотела сдаться и уехать домой, когда всё ее тело сопротивлялось и было сложно дышать. Виктория решила дать себе еще один шанс дойти до конца. Многие делают ставки, до какого лагеря сможет дойти звезда — и исход станет известен уже совсем скоро. «Для кого-то это лишь возможность развлечься, поставив на меня, как на лошадь. Но для меня это самый сложный и самый мощный путь роста моей жизни!» — резюмировала Боня.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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