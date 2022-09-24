Надежда Преподобная назначена заместителем министра культуры

Экс-министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная назначена замглавы Минкультуры России. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пост занимала Ольга Ярилова, которая в министерстве курировала ряд подразделений, в том числе департамент кинематографии и цифрового развития, а также работу Российского фонда культуры. Еще одним распоряжением кабмина она была освобождена от должности по собственной просьбе.





«Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры России», — говорится в распоряжении.

Надежда Преподобная родилась в Горьком (сейчас — Нижний Новгород — прим.ред.) в 1979 году. В 2018-2020 годах она возглавляла министерство культуры Нижегородской области.