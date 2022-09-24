Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении территорий в состав РФ возвращением домой
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Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении территорий в состав РФ возвращением домой

Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении территорий в состав РФ возвращением домой

Актер, народный артист России Валерий Баринов назвал проведение референдумов о вхождении территорий ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ возвращением домой. Видеообращение актера опубликовал telegram-канал Общественной палаты РФ.

Баринов отметил, что после Майдана и выборов президента Украины в 2014 году большое количество людей еще на что-то надеялись.


"Я тоже надеялся, что придет нормальный человек, и начнется нормальная жизнь, но в "тронной" речи их лидер произносит такие слова: "Их дети будут сидеть в подвалах, а наши будут учиться в школах". Если человек, даже не лидер государства, а любой человек, произносит такие слова о детях, я лично не смогу пожать ему руку", - заявил актер.

Он процитировал Ван Гога, который определял искусство как действительность, пропущенную через темперамент художника. Народный артист отметил, что он лично несколько раз был в Донбассе, встречался с ребятами и в госпиталях, и на полигонах и тоже пропустил эту действительность через себя.

"Мы должны впустить теперь в наш дом этих людей после многолетнего кошмара", - заключил Баринов.

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По материалам: uposters.ru

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