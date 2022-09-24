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Названа запрещенная информация для публикации в соцсетях

Названа запрещенная информация для публикации в соцсетяхГлава Telecom Daily Кусков призвал не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что россияне все чаще сталкиваются с проблемой утечки персональных данных. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Кусков назвал запрещенную информацию для публикации в соцсетях и призвал не размещать в интернете личный номер телефона. С его помощью мошенники могут получить такие личные данные, как ФИО, примерное место проживания, состав семьи и т.д. Эксперт также призвал не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы, а также не делиться персональной информацией о себе «налево и направо».

«К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются», — отметил глава Telecom Daily.

Ранее Кусков назвал россиянам способы определения прослушки на смартфоне. По его словам, признаком этого процесса является быстрый расход заряда телефона.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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