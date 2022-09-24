Неявка на сборы — срок до 10 лет. Путин подписал законы, включенные в пакет поправок о военной службе
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Неявка на сборы — срок до 10 лет. Путин подписал законы, включенные в пакет поправок о военной службе

Неявка на сборы — срок до 10 лет. Путин подписал законы, включенные в пакет поправок о военной службе

Президент России подписал пакет поправок о военной службе. Изменения предусматривают большие сроки наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство. Отметим, инициативы были ранее приняты Госдумой сразу в двух чтениях.


Согласно закону, теперь призванные на военные сборы граждане из запаса, не явившиеся или самовольно оставившие места службы, или добровольно сдавшиеся в плен понесут наказание в рамках Уголовного кодекса РФ. За нарушения грозит до 10 лет лишения свободы. Мародерство будет наказываться еще строже — до 15 лет тюрьмы.

Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, в том числе сопротивление начальнику по военной службе, уклонение от обязанностей, нарушение правил службы, утрату военного имущества. Речь идет о нарушениях, совершенных «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Кроме того, вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. За это предусмотрено от 4 до 8 лет колонии. Если же задание не выполнено или причинен ущерб на сумму не менее 5 миллионов рублей, виновникам грозит от 5 до 10 лет в заключении.

Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственностью за военные преступления и распространяет их на участников спецоперации. В частности, в законе установлены понятия «военное положение» и «мобилизация».

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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