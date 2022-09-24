Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее
Прошлая неделя выдалась действительно сильной на новости по Game Pass, а на этой игроков ждало некое затишье. Да, Microsoft представила список игр для подписки на вторую половину месяца, но, в основном, заранее было известно о проектах, которые анонсировали. Тем не менее, пара интересных новостей и анонсов на этой неделе было. Все это в нашей еженедельной сводке новостей по Game Pass — с 17 по 24 сентября.
Новинки в подписке Game Pass
Безусловно, главной новинкой этой недели стала долгожданная игра Deathloop, которая не только вышла в Game Pass, но стала доступна сразу с крупным апдейтом Goldenloop.
Следующие игры на этой неделе добавили в подписку Game Pass:
Deathloop (Xbox Series X | S, PC)
Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S)
Beacon Pines (Xbox, PC)
SpiderHeck (Xbox, PC)
Slime Rancher 2 (ранний доступ) (Xbox Series X | S, PC)
Prodeus (Xbox, PC)
Анонсы для подписки Game Pass
На этой неделе только одну игру анонсировали для подписки Game Pass:
Fuga: Melodies of Steel 2 — 2023 год
Удалят из подписки Game Pass
В конце сентября из подписки Game Pass удалят сразу 12 игр:
AI: The Somnium Files (Xbox, PC, xCloud)
Astria Ascending (Xbox, PC, xCloud)
Dandy Ace (Xbox, PC, xCloud)
Dirt 4 (PC) EA Play
Dirt Rally (PC) EA Play
Going Under (Xbox, PC, xCloud)
Lemnis Gate (Xbox, PC, xCloud)
Slime Rancher (Xbox, PC, xCloud)
Subnautica: Below Zero (Xbox, PC, xCloud)
The Procession to Calvary (Xbox, PC, xCloud)
Unsighted (Xbox, PC, xCloud)
Visage (Xbox, PC, xCloud)
Бонус по Game Pass
По подписке Game Pass на этой неделе стал доступен перк для одной игры:
Deathloop
Интересные новости и материалы
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