Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее

Вадим Карасев





Прошлая неделя выдалась действительно сильной на новости по Game Pass, а на этой игроков ждало некое затишье. Да, Microsoft представила список игр для подписки на вторую половину месяца, но, в основном, заранее было известно о проектах, которые анонсировали. Тем не менее, пара интересных новостей и анонсов на этой неделе было. Все это в нашей еженедельной сводке новостей по Game Pass — с 17 по 24 сентября.

Новинки в подписке Game Pass

Безусловно, главной новинкой этой недели стала долгожданная игра Deathloop, которая не только вышла в Game Pass, но стала доступна сразу с крупным апдейтом Goldenloop.

Следующие игры на этой неделе добавили в подписку Game Pass:

Анонсы для подписки Game Pass

Deathloop (Xbox Series X | S, PC)Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S)Beacon Pines (Xbox, PC)SpiderHeck (Xbox, PC)Slime Rancher 2 (ранний доступ) (Xbox Series X | S, PC)Prodeus (Xbox, PC)

На этой неделе только одну игру анонсировали для подписки Game Pass:

Удалят из подписки Game Pass

Fuga: Melodies of Steel 2 — 2023 год

В конце сентября из подписки Game Pass удалят сразу 12 игр:

Бонус по Game Pass

AI: The Somnium Files (Xbox, PC, xCloud)Astria Ascending (Xbox, PC, xCloud)Dandy Ace (Xbox, PC, xCloud)Dirt 4 (PC) EA PlayDirt Rally (PC) EA PlayGoing Under (Xbox, PC, xCloud)Lemnis Gate (Xbox, PC, xCloud)Slime Rancher (Xbox, PC, xCloud)Subnautica: Below Zero (Xbox, PC, xCloud)The Procession to Calvary (Xbox, PC, xCloud)Unsighted (Xbox, PC, xCloud)Visage (Xbox, PC, xCloud)

По подписке Game Pass на этой неделе стал доступен перк для одной игры:

Интересные новости и материалы

DeathloopSlime Rancher 2 получила отличные продажи и отзывы в первый день, игра доступна в Game PassПо Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game PassThe Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в Game PassВ Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’sSpelunky 2 из Game Pass получает кроссплатформенный мультиплеерЕще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управленияGrounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass