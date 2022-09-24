Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее

Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее

Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее


Прошлая неделя выдалась действительно сильной на новости по Game Pass, а на этой игроков ждало некое затишье. Да, Microsoft представила список игр для подписки на вторую половину месяца, но, в основном, заранее было известно о проектах, которые анонсировали. Тем не менее, пара интересных новостей и анонсов на этой неделе было. Все это в нашей еженедельной сводке новостей по Game Pass — с 17 по 24 сентября.

Новинки в подписке Game Pass

Безусловно, главной новинкой этой недели стала долгожданная игра Deathloop, которая не только вышла в Game Pass, но стала доступна сразу с крупным апдейтом Goldenloop.

Следующие игры на этой неделе добавили в подписку Game Pass:



Deathloop (Xbox Series X | S, PC)



Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S)



Beacon Pines (Xbox, PC)



SpiderHeck (Xbox, PC)



Slime Rancher 2 (ранний доступ) (Xbox Series X | S, PC)



Prodeus (Xbox, PC)

Анонсы для подписки Game Pass

На этой неделе только одну игру анонсировали для подписки Game Pass:



Fuga: Melodies of Steel 2 — 2023 год

Удалят из подписки Game Pass

В конце сентября из подписки Game Pass удалят сразу 12 игр:



AI: The Somnium Files (Xbox, PC, xCloud)



Astria Ascending (Xbox, PC, xCloud)



Dandy Ace (Xbox, PC, xCloud)



Dirt 4 (PC) EA Play



Dirt Rally (PC) EA Play



Going Under (Xbox, PC, xCloud)



Lemnis Gate (Xbox, PC, xCloud)



Slime Rancher (Xbox, PC, xCloud)



Subnautica: Below Zero (Xbox, PC, xCloud)



The Procession to Calvary (Xbox, PC, xCloud)



Unsighted (Xbox, PC, xCloud)



Visage (Xbox, PC, xCloud)

Бонус по Game Pass

По подписке Game Pass на этой неделе стал доступен перк для одной игры:



Deathloop

Интересные новости и материалы



Slime Rancher 2 получила отличные продажи и отзывы в первый день, игра доступна в Game Pass



По Game Pass уже можно предварительно установить Persona 5 Royal



45+ минут геймплея ожидаемого хоррора Scorn, игра будет доступна в Game Pass



The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в Game Pass



В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s



Spelunky 2 из Game Pass получает кроссплатформенный мультиплеер



Еще 9 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления



Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий
Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к
Как научить собаку закрывать двери
Как научить собаку закрывать двери
Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией
Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий
Пластиковые окна Rehau: особенности профильных систем
Пластиковые окна Rehau: особенности профильных систем
Одна и та же картина за 1 час, 10 часов и 100 часов
Одна и та же картина за 1 час, 10 часов и 100 часов
Мелитопольские студенты проголосовали на референдуме
Мелитопольские студенты проголосовали на референдуме
Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее
Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят,
Путин одобрил закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях
Путин одобрил закон о наказании за отказ участвовать в военных
Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах
Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах
Информация о митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной
Информация о митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась
Подборка гифок (25 гифок) - 22.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 22.09.2022
Тегеран ответит на решение Киева понизить уровень отношений
Тегеран ответит на решение Киева понизить уровень отношений

Топ на сегодня

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Насколько вместительны могут быть щеки хомяка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Еще по теме

Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 сентября + релизы в Game Pass
Новости Game Pass за 16-23 июля: новинки, что добавят/удалят и прочее
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass