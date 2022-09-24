Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО
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Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО

Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТОПолитолог Топорнин назвал низкой вероятность выхода Венгрии из НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Несмотря на то, что Венгрия стремится сохранить хорошие отношения с Россией, она вряд ли выйдет из НАТО. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он объяснил, почему вероятность такого развития событий крайне мала.

«Я вообще не рассматриваю такую возможность и считаю, что шансы ничтожны. Одно дело — заявления политического толка разных членов правительства, политиков и другое дело — практические действия, связанные с процедурами выхода из блока НАТО. Для этого должна быть какая-то веская причина, и должно быть очевидно, что большинство венгров эту инициативу поддерживают, а я в этом не уверен. Примерно две трети венгров считают, что страна должна оставаться и в европейских структурах, и в евроатлантическом альянсе. В нынешних условиях это неплохая гарантия безопасности страны перед возникающими проблемами», — сказал политолог.

По словам Топорнина, для малых стран Европы членство в НАТО создает основу национальной безопасности. Заявления венгерских политиков — это просто риторика, уверен он.

«Есть только косвенный [конфликт] через Украину, но многие политические деятели, генсек НАТО и лидеры стран НАТО говорили о том, что у альянса нет никакой инициативы или идеи воевать с Россией. Прямого конфликта между Россией и НАТО, по их видению, не должно случиться, с этой стороны их позиция ясная и понятная. Как там в жизни сложится — другой вопрос», — заключил политолог.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между Россией и НАТО. По его словам, последствия открытой конфронтации не нужны ни одной их сторон.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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