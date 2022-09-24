Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков
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Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков

Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков
Ведущая и певица Ольга Бузова из-за технического сбоя осталась без денег. У артистки трагедия вселенского масштаба. Из-за какого-то сбоя в запрещенной в России соцсети у звезды «Дома-2» слетели все цифры. Если раньше у нее было 23 миллиона подписчиков, причем все, по ее заявлению, исключительно живые реальные люди, то сейчас осталось менее 100 тысяч. Иными словами, артистка лишилась практически всего, что долгие годы наживала путем немыслимых усилий, с применением слез, хайпа и прочих других цепляющих за душу ухищрений.
И ладно бы пострадала одна только Бузова, но досталось и мировой знаменитости Дженнифер Лопес. У той потери еще более катастрофичны. Если ранее Джен была интернет кумиром 222 миллионов, то теперь на нее подписаны жалкие 9,6 тысяч, сообщает Telegram-канал PEOPLETALK. Что именно произошло, компания-владелец Meta, признанная экстремистской организацией и запрещенная на территории России, не комментирует. Ранее Бузова жаловалась, что ее постоянно окружают какие-то не те мужчины, которые не способны понять ее светлую трепетную душу. Она к ним со всей любовью, а они так и норовят использовать звезду в своих меркантильных целях.  Взять хоть того же Даву Манукяна. Оля полтора года пыталась ему внушить, что она девушка его мечты, а он бессовестным образом бросил ее, как только решил, что достаточно раскрутил свою карьеру и дальше может уже без нее. Например, с Филиппом Киркоровым, с которым его тоже познакомила наивная и доверчивая Бузова.    
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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