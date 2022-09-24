Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской

Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской
Ведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на критику актрисы. 36-летняя поп-звезда резко высказалась в отношении Яны Поплавской. Ольга Бузова назвала себя терпеливым человеком. Однако она подчеркнула, что и ее легко можно вывести из себя. Творчество Бузовой не нравится многим деятелям культуры. Они обвиняют певицу в примитивных текстах и мелодиях, а также слабых вокальных данных. Звезда фильма «Про Красную шапочку» тоже решила покритиковать бывшую жену футболиста Дмитрия Тарасова. Поплавская заявила, что исполнительница хита «Мало половин» недостойна того, чтобы считаться культурным человеком.
«Для меня очень странно, когда человек, который не обладает вокальными данными, глуп, необразован — это можно посмотреть по всем ее интервью, удивительным образом считает, что он представляет культуру», — поделилась мнением Яна в YouTube-шоу «Поясни за». Звезду «Дома-2» обидели эти слова актрисы. Ольга решила вежливо, но жестко ей ответить. Она процитировала одного из английских классиков. «Если я с пониманием отношусь ко всему, что выбрасывает ваш рот, не торопитесь делать умозаключения о моей личности. Это может оказаться вам не по силам», — привела цитату Бузова. Она добавила, что таким витиеватым образом была перефразирована цитата: «Берегитесь гнева терпеливого человека».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Певица Нюша сделала пластику, уверен специалист
Певица Нюша сделала пластику, уверен специалист
Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа
Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа
Ольгу Орлову заподозрили в имитации беременности
Ольгу Орлову заподозрили в имитации беременности
Любовь Успенская вынудила соседку пойти на примирение
Любовь Успенская вынудила соседку пойти на примирение
У Надежды Бабкиной дух захватило от нового особняка
У Надежды Бабкиной дух захватило от нового особняка
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера
В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера
Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской
Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской
Больной Валентин Юдашкин повеселел в окружении вернувшейся дочери и внуков
Больной Валентин Юдашкин повеселел в окружении вернувшейся дочери и
Джиган беснуется из-за ревности к жене
Джиган беснуется из-за ревности к жене
Лиза Арзамасова показала задумчивого сына в забавном наряде
Лиза Арзамасова показала задумчивого сына в забавном наряде
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Венеры в Деве
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заняться в период Венеры в Деве

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума

Еще по теме

Яна Поплавская наехала на Ольгу Бузову
Ольга Бузова призналась, что у нее рука атрофировалась
Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу