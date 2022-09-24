Ольга Бузова пригрозила Яне Поплавской

Ведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на критику актрисы. 36-летняя поп-звезда резко высказалась в отношении Яны Поплавской. Ольга Бузова назвала себя терпеливым человеком. Однако она подчеркнула, что и ее легко можно вывести из себя. Творчество Бузовой не нравится многим деятелям культуры. Они обвиняют певицу в примитивных текстах и мелодиях, а также слабых вокальных данных. Звезда фильма «Про Красную шапочку» тоже решила покритиковать бывшую жену футболиста Дмитрия Тарасова. Поплавская заявила, что исполнительница хита «Мало половин» недостойна того, чтобы считаться культурным человеком.«Для меня очень странно, когда человек, который не обладает вокальными данными, глуп, необразован — это можно посмотреть по всем ее интервью, удивительным образом считает, что он представляет культуру», — поделилась мнением Яна в YouTube-шоу «Поясни за». Звезду «Дома-2» обидели эти слова актрисы. Ольга решила вежливо, но жестко ей ответить. Она процитировала одного из английских классиков. «Если я с пониманием отношусь ко всему, что выбрасывает ваш рот, не торопитесь делать умозаключения о моей личности. Это может оказаться вам не по силам», — привела цитату Бузова. Она добавила, что таким витиеватым образом была перефразирована цитата: «Берегитесь гнева терпеливого человека».