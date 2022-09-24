Ольга Орлова показала округлившийся живот на фото в бикини
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Ольга Орлова показала округлившийся живот на фото в бикини

Ольга Орлова показала округлившийся живот на фото в бикини
Певица Ольга Орлова  решила доказать, что действительно беременна и показала внушительный живот. После объявления о беременности 44-летняя Ольга Орлова неожиданно столкнулась с негативом хейтеров. Злопыхатели заявили, что экс-солистка «Блестящих» имитирует беременность, а ребенка вынашивает для нее суррогатная мать. Певица разом опровергла сплетни, опубликовав в соцсети видео, на котором позировала в купальнике с заметно увеличившимся животом. Она призналась, что помимо негатива получила сотни сообщений с поздравлениями.
«Всем доброе утро! Полночи читала комментарии. Спасибо вам огромное. Очень хотела лайкнуть каждый, старалась это сделать, но их так много, что физически не получится. Я с вами душой и благодарна каждому», — высказалась Ольга. Напомним, Орлова вышла замуж 27 сентября 2021 года. Свадьба была тайной. Певица рассказала о ней лишь спустя несколько месяцев. Фамилию избранника Ольга до сих пор держит в секрете.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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