Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности

Певица и ведущая Ольга Орлова рассекретила свое интересное положение. После того, как артистка раскрыла интересное положение, в Интернете предположили, что к этому ее подтолкнула Елена Блиновская. Недавно гуру марафонов обмолвилась о беременности одной известной женщины — шла ли речь о ведущей «ДОМа-2»? В интервью Надежде Стрелец Елена Блиновская заявила, что в скором времени некая звезда сообщит о пополнении в семье. 23 сентября беременность рассекретила Ольга Орлова, и подписчики сразу же подумали — блогер имела в виду именно певицу. Однако 44-летняя артистка опровергла домыслы публики. По словам Ольги, гуру марафонов говорила не о ней. «Давайте сразу расставим все точки над «i»: виновник беременности — исключительно мой муж! Никто другой не имеет к этому никакого отношения», — написала исполнительница в личном блоге.Орлова отметила — с Блиновской она не в тех отношениях, чтобы обсуждать друг друга. «Мы с Леной виделись-то пару раз в жизни», — добавила певица. Экс-солистка «Блестящих» не стала развивать эту тему, а лишь поблагодарила поклонников за теплые слова и пожелания. Ольга подчеркнула, что пока не готова делиться подробностями, но вскоре обязательно все расскажет в мельчайших деталях. «Мои дорогие, спасибо всем за поздравления! Мне очень хотелось в это непростое время разбавить хорошими новостями нашу жизнь, хотя бы на секундочку. Я очень тронута, что вы тепло отреагировали. Телефон разрывается от журналистов, но пока все новости буду сообщать из своего первоисточника. Всех люблю!» — сказала Орлова. Напомним, исполнительница и ведущая замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара официально узаконила отношения в сентябре прошлого года.