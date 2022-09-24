Ольгу Орлову заподозрили в имитации беременности

Певице и ведущей Ольге Орловой не поверили поклонники. 23 сентября артистка сообщила о второй беременности. Но не успело пройти и несколько часов, как публика накинулась на звезду, обвинив ее во лжи. Многие считают, что ведущая «ДОМа-2» выдумала новость про интересное положение... Ольга Орлова хотела поделиться личным счастьем, а в ответ получила критику и упреки. Пользователи Сети заявили, якобы артистка выдумала беременность для привлечения внимания. «У нее фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть! В молодом возрасте такое возможно, но кому за сорок — вряд ли, так что верю, что живот ненастоящий»; «Если бы была беременна Ольга, а не суррогатная мама, то скрывала бы положение, а тут — «я беременна, вот доказательство»; «Видно же сбоку, что живот накладной», — возмущаются подписчики. 44-летняя ведущая «ДОМа-2» не стала терпеть хамство в свой адрес. «У каждого свой выбор: верить в то, что есть или в то, что придумал сам! Как я понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы показать живот, умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни», — ответила экс-солистка «Блестящих». Певица не просто ответила на грязные сплетни, но и поставила недоброжелателей на место. Например, Орлова лично обратилась к молодому человеку, который написал, будто ей уже поздно рожать. «Зайчик мой, кошмар — мальчику в 22 года губы красить! А все остальное менее страшно», — съязвила знаменитость. Также Ольга попросила злопыхателей отписаться от ее аккаунта и не следить за чужой жизнью. «Почему все «счастливые мамочки и жены» такие злые?!» — недоумевает артистка.