Оливия Уайлд и Флоренс Пью поделились совместными фото после слухов о вражде
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Оливия Уайлд и Флоренс Пью поделились совместными фото после слухов о вражде

Оливия Уайлд и Флоренс Пью поделились совместными фото после слухов о вражде

Оливия Уайльд и Флоренс Пью опубликовали в соцсетях совместные фото на фоне слухов об их вражде, возникшей на съемках фильма "Не волнуйся, солнышко".

На снимке, который выложила Оливия, она запечатлена вместе с Флоренс и Гарри Стайлсом, которого считают причастным к предполагаемой ссоре.

Наконец-то состоялась премьера. Я так глубоко благодарна всем актерам за этот опыт и за их невероятный вклад в то, чтобы все получилось. Мы собрались вместе, чтобы рассказать вам историю, и я надеюсь, она вам понравится,

— подписала она публикацию.


Оливия Уайлд, Флоренс Пью, Кэти Сильберман, Гарри Стайлз

Флоренс в свою очередь выложила в инстаграме* целую серию закадровых снимков и скриншот совместной сцены с Оливией. Однако многие отметили, что фотографии Стайлса в ее двух публикациях места не нашлось.


Флоренс Пью и Оливия Уайлд

Незадолго до этого издание Vulture сообщило о крупной ссоре, которая произошла между Уайлд и Пью на съемках. Как утверждает источник, дело дошло до крика. Якобы Флоренс разозлилась из-за того, что Оливия все время где-то пропадала с Гарри Стайлсом. Также ей не понравилось, что Уайльд вместе с новым возлюбленным посетила свадьбу его менеджера, хотя от каста требовала соблюдения всех мер предосторожности в связи с коронавирусом.

Впрочем, в недавнем интервью на The Late Show Оливия Уайльд опровергла слухи о вражде с Флоренс, назвав их сексистскими.

Это не единственный скандал, связанный со съемками фильма. Много пересудов вызвали внезапное увольнение Шайи Лабафа, изначально утвержденного на главную роль, и завязавшиеся на съемках романтические отношения между Уайлд и Стайлсом.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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