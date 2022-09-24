Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

В период с 26 сентября по 2 октября Павел Глоба советует всем представителям знаков зодиака не забывать оказывать помощь близким людям. Эта неделя для многих будет волнительной: кому-то придется заниматься решением рабочих вопросов, а кому-то предстоит налаживать отношения с родными.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе Овны будут погружены с головой в работу и займутся решением партнерских отношений. Не исключено, что их мнение не будет принято коллегами, из-за чего могут возникнуть разногласия и конфликты. Главное, не перекладывать на партнеров всю вину и неудачи. Нужно быть мудрее и сделать все возможное, чтобы прийти к компромиссу. Бизнесменам следует придерживаться выжидательной позиции.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Никаких серьезных изменений в труде у Тельцов не предвидится: они по-прежнему будут заниматься рутинной малооплачиваемой работой. Этот период является не самым лучшим для начала новых отношений. Семейные представители знака смогут обсудить со своими партнерами нерешенные задачи и прийти к взаимопониманию. Для многих жилищные вопросы выйдут на первый план. Не исключено, что некоторым представителям знака предстоит ухаживать за больными родственниками либо же им самим будет нужна медицинская помощь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта неделя для Близнецов станет успешной в плане подписания важных договоров, заключения сделок и выгодных контрактов. Самым активным представителям знака удастся реализовать все свои задумки и планы, которые касаются личной жизни. Время является благоприятным для начала новых отношений, а также для восстановления старых связей. Семейным Близнецам стоит устроить праздник своему партнеру. Приятные сюрпризы и подарки поднимут настроение и улучшат отношения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, которые давно мечтали о приобретении новой недвижимости, могут смело приступить к реализации своей задумки. Успех ждет и бизнесменов, которые решат начать свое дело. Не совсем хорошая обстановка будет в отношениях: возможны разногласия со второй половинкой. У семейных Раков в личной жизни тоже могут возникнуть проблемы, не исключено, что в этом могут быть виноваты их родители. Легче всего пережить любые трудности будет тем, кто являются альтруистами.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года для Львов, Девы, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот период времени хорош для выполнения посреднической деятельности, а также для проведения торговых операций. Успех ждет тех, кто решит заняться новым делом или предложит свои идеи. У одиноких представителей знака появится возможность встретить на своем пути интересного человека и пережить с ним новые чувства. Семейным Львам необходимо больше внимания уделять своим детям.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Благоприятный период для открытия банковского счета, совершения дорогих приобретений и драгоценностей. В это время Девы смогут произвести впечатление на противоположный пол и достичь желаемого эффекта. Все знаки внимания будут взаимными. Чем щедрее будут представители знака, тем большего эффекта они смогут достичь. Женская половина населения, рожденная под знаком Девы, сможет рассчитывать на подарки и приятные встречи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут подумать о новом месте работы либо об участии в каком-либо проекте. На этой неделе важными будут личные качества. Многие задачи им придется решить самостоятельно, не призывая никого к помощи. Если они правильно расставят приоритеты, то смогут добиться поставленной цели намного быстрее. Семейным Весам стоит сосредоточиться на решении вопросов недвижимости. Не исключено, что они будут вынуждены сменить место проживания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов настанет время подвести итоги, раздать долги и избавиться от всего ненужного в своей жизни. Далеко не всем представителям знака будет легко сохранять равновесие и поддерживать теплые отношения с партнером. У некоторых может вовсе возникнуть депрессия. Сейчас главное, не обострять ситуацию и ни в коем случае не идти на поводу своих эмоций. Если начать выяснять отношения, то можно еще больше усугубить ситуацию.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Чтобы оказаться в выигрыше, Стрельцам нужно проявлять изобретательность и показывать свои способности. Не стоит идти проверенным путем, нужно открывать новые. Сейчас им нельзя расслабляться, ведь впереди много препятствий, которые еще нужно пройти. На фоне многих неприятных ситуаций Стрельцов ждут приятные сюрпризы, которые внесут изменения в их повседневную жизнь. Не исключено, что у них произойдет неожиданная встреча, которая внесет разнообразие в их монотонные дни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит тратить силы впустую, ведь они уже совсем близки к своей цели. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе, а не на любовных переживаниях. Активное участие в деловых проектах на время отвлечет их от вопросов личного характера. Некоторых представителей знака ждут проблемы в отношениях с партнером, которые он сам создаст. В данном случае лучше отойти в сторону и не отстаивать свою правоту, иначе можно сделать еще хуже.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев настанет трудовая, но продуктивная неделя. Не исключены командировки на дальние расстояния, но они будут результативными, поэтому не стоит отказываться от них. Тем, кто предпочтет отдых, нужно провести время вместе со своей второй половинкой. Одинокие представители знака смогут повстречать на своем пути хорошего человека, который сыграет важную роль в их жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы рискуют потерять больше, чем они зарабатывают. Чтобы не остаться без денег, стоит повременить с пустыми и ненужными тратами. В отношениях тоже не будет все так гладко, как хотелось бы. Так, может оказаться, что партнер ходит налево. Но слишком драматизировать не стоит, нужно сесть и все обсудить, а уже потом делать выводы.