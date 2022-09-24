Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
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Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки

Павел Прилучный требует нескромные гонорары за съемки
Стали известны заработки актера Павла Прилучного. Артист на сцене еще со студенческой скамьи и за это время успел наработать богатую фильмографию. Чаще всего актеру достаются роли эффектных и уверенных в себе мужчин, как, например, в сериале «Мажор», «Закрытая школа», порой циничных и жестоких — как в фильме «На игре». Разумеется, годы практики отразились на стоимости услуг артиста. Начинал Павел Прилучный с символичной суммы, теперь же известный сердцеец просит за рабочую смену полмиллиона рублей.
По словам продюсера Алены Красновой, аппетиты звезды нельзя назвать нескромными, поскольку некоторые коллеги по сцене, например, Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов запрашивают за рабочий день больше миллиона рублей, и не имеют при этом дефицита с предложениями. Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Больше 10 лет он строит карьеру. Зрители знают его по ролям в картинах «Закрытая школа» и «Мажор». Также артист длительное время состоял в браке с Агатой Муцениеце, а недавно звезда сцены женился во второй раз. Избранницей актера стала его коллега Зепюр Брутян, пишет «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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