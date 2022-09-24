Певица Нюша сделала пластику, уверен специалист
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Певица Нюша сделала пластику, уверен специалист

Певица Нюша сделала пластику, уверен специалист
Эксперт рассказал, какие операции сделала певица Нюша. Артистка сильно изменилась внешне с того момента, как начала строить карьеру в шоу-бизнесе. Кто-то скажет, что она делала свои первые шаги на сцене в 16 лет и с тех пор просто повзрослела. Однако эксперт считает, что артистка провела много времени в клиниках, где ей корректировали внешность. Косметолог Татьяна Баллирано высказала точку зрения, что Нюша провела большую работу над своими недостатками. Она могла скорректировать форму губ и подбородка, сделать ринопластику и решиться на лифтинг лба, благодаря которому хирурги дарят своим звездным клиентам молодой и распахнутый взгляд. «По моему мнению, у нее было оперативное вмешательство на носу, ринопластика и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей», — цитирует Баллирано «Пятый канал».
Конечно, стоит учитывать, что это — частное мнение косметолога. Однако если сравнить свежие фото певицы с архивными кадрами, изменения, про которые говорит Баллирано, заметят даже те, кто далек от темы пластических операций. Интересно, что старания Нюши всё равно не уберегли её от предательства любимого. На днях певица объявила о том, что её семейную жизнь омрачила измена. Она намекнула, что её муж Игорь Сивов нашел любовь на стороне, когда она находилась в ожидании рождения второго ребенка. Кстати, ходят слухи, что муж изменил артистке с её замужней подругой Викторией Лопыревой. При этом Нюша уже простила супруга и хочет, несмотря ни на что, сохранить брак.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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