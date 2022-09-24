Пластиковые окна Rehau: особенности профильных систем

Вадим Карасев

Более 50 лет пластиковые окна компании Rehau занимают лидерские позиции на рынке всего мира. Профильные системы отличаются своим качеством, долговечностью, отвечают всем международным стандартам.

Пластиковые системы – соответствие всем стандартам

Пластиковые окна Rehau используются для остекления лоджий, балконов и окон квартир и частных домов. К основным преимущественным характеристикам систем можно отнести:

огнеустойчивость,

безопасность;

нетоксичность;

прочность;

стойкость цвета.

Треугольной, прямоугольной, трапециевидной, арочной, круглой и других форм предлагают профили производители окон Rehau. Клиентам предлагается различное оформление конструкций, в каталоге представлены декоративные покрытия с имитированием под древесину, есть стандартные варианты оформления, где основными цветами являются коричневый, карамель, серый и белый.

Чтобы добавить цвет, пластиковые окна Рехау ламинируют специальными пленками, которые используются для защиты конструкций от негативных воздействий ультрафиолетовых лучей, мороза, механических повреждений и прочих негативных погодных явлений.

Также для придания профилю цвета в готовую смесь добавляют специальный пигмент.

Особое внимание уделяется стеклу, которое бывает цветным, зеркальным, затемненным и полностью прозрачным. Для защиты от солнца используют пленку для тонирования высокого качества.

Siegenia, Maco и Aubi окна рехау оснащаются высококачественной фурнитурой и комплектующими. Компоненты обеспечивают легкость закрытия и открытия конструкциям, что является гарантией длительного эксплуатационного периода.

Преимущества и особенности профильных систем

Перед тем как купить окна Рехау в Москве, необходимо подробнее ознакомиться с разновидностями профильных систем и преимуществами конструкций.

Степень теплоизоляции профильных систем варьируется 0,64м2°с/Вт до 1,05м2°с/Вт. Этот показатель зависит от количества камер. Звукоизоляция продукции по европейским стандартам получила отметку 5 класса.

Двухконтурное уплотнение защищает помещение от шума, пыли и мокрых осадков. Материал обеспечивает максимально плотное прилегание створки к конструкции по периметру. Устанавливать системы можно как на жилых, так и на коммерческих объектах. Окна способны защитить от взломов. Изделия оснащены усиленными механизмами запирания.