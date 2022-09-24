Пластиковые окна Rehau: особенности профильных систем
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Пластиковые окна Rehau: особенности профильных систем

Более 50 лет пластиковые окна компании Rehau занимают лидерские позиции на рынке всего мира. Профильные системы отличаются своим качеством, долговечностью, отвечают всем международным стандартам.

Пластиковые системы – соответствие всем стандартам

Пластиковые окна Rehau используются для остекления лоджий, балконов и окон квартир и частных домов. К основным преимущественным характеристикам систем можно отнести:

  • огнеустойчивость,
  • безопасность;
  • нетоксичность;
  • прочность;
  • стойкость цвета.

Треугольной, прямоугольной, трапециевидной, арочной, круглой и других форм предлагают профили производители окон Rehau. Клиентам предлагается различное оформление конструкций, в каталоге представлены декоративные покрытия с имитированием под древесину, есть стандартные варианты оформления, где основными цветами являются коричневый, карамель, серый и белый.

Чтобы добавить цвет, пластиковые окна Рехау ламинируют специальными пленками, которые используются для защиты конструкций от негативных воздействий ультрафиолетовых лучей, мороза, механических повреждений и прочих негативных погодных явлений.

Также для придания профилю цвета в готовую смесь добавляют специальный пигмент.

Особое внимание уделяется стеклу, которое бывает цветным, зеркальным, затемненным и полностью прозрачным. Для защиты от солнца используют пленку для тонирования высокого качества.

Siegenia, Maco и Aubi окна рехау оснащаются высококачественной фурнитурой и комплектующими. Компоненты обеспечивают легкость закрытия и открытия конструкциям, что является гарантией длительного эксплуатационного периода.

Преимущества и особенности профильных систем

Перед тем как купить окна Рехау в Москве, необходимо подробнее ознакомиться с разновидностями профильных систем и преимуществами конструкций.

Степень теплоизоляции профильных систем варьируется 0,64м2°с/Вт до 1,05м2°с/Вт. Этот показатель зависит от количества камер. Звукоизоляция продукции по европейским стандартам получила отметку 5 класса.

Двухконтурное уплотнение защищает помещение от шума, пыли и мокрых осадков. Материал обеспечивает максимально плотное прилегание створки к конструкции по периметру. Устанавливать системы можно как на жилых, так и на коммерческих объектах. Окна способны защитить от взломов. Изделия оснащены усиленными механизмами запирания.

# Строительство

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