Подборка необычного и забавного урожая, который удивил дачников (15 фото)
Сегодня, 04:35 Вадим Карасев
Осень - любая пора садоводов и огородников, ведь наступает сезон сбора урожая. В это время становится понятно, чего стоили их усилия. И порой у них вырастает нечто такое, на что нельзя взглянуть без изумления.
Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарован
Урожай батата
Двухцветная роза
Морковная коса
30-килограммовая тыква
Картофель в форме сердца
Лук-гигант
Сложно поверить, но это кабачок. 20,4 кг веса и 94 см в диаметре.
Кукурузу сорта «Glass Gem»
Бабушка вырастила огромный рододендрон
Мегаморковь
Такой мангольд можно использовать как веер
Кто... что... что же это такое?
Разнообразие тыкв
В такой капусте точно можно ребенка найти
Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарован
Урожай батата
Двухцветная роза
Морковная коса
30-килограммовая тыква
Картофель в форме сердца
Лук-гигант
Сложно поверить, но это кабачок. 20,4 кг веса и 94 см в диаметре.
Кукурузу сорта «Glass Gem»
Бабушка вырастила огромный рододендрон
Мегаморковь
Такой мангольд можно использовать как веер
Кто... что... что же это такое?
Разнообразие тыкв
В такой капусте точно можно ребенка найти
По материалам: триникси