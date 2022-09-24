Подборка необычного и забавного урожая, который удивил дачников (15 фото)

Вадим Карасев

Осень - любая пора садоводов и огородников, ведь наступает сезон сбора урожая. В это время становится понятно, чего стоили их усилия. И порой у них вырастает нечто такое, на что нельзя взглянуть без изумления.Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарованУрожай бататаДвухцветная розаМорковная коса30-килограммовая тыкваКартофель в форме сердцаЛук-гигантСложно поверить, но это кабачок. 20,4 кг веса и 94 см в диаметре.Кукурузу сорта «Glass Gem»Бабушка вырастила огромный рододендронМегаморковьТакой мангольд можно использовать как веерКто... что... что же это такое?Разнообразие тыквВ такой капусте точно можно ребенка найти