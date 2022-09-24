Подборка необычного и забавного урожая, который удивил дачников (15 фото)
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Подборка необычного и забавного урожая, который удивил дачников (15 фото)

Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарованОсень - любая пора садоводов и огородников, ведь наступает сезон сбора урожая. В это время становится понятно, чего стоили их усилия. И порой у них вырастает нечто такое, на что нельзя взглянуть без изумления.

Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарован


Урожай батата

Урожай батата
Двухцветная роза

Двухцветная роза
Морковная коса

Морковная коса
30-килограммовая тыква

30-килограммовая тыква
Картофель в форме сердца

Картофель в форме сердца
Лук-гигант

Лук-гигант
Сложно поверить, но это кабачок. 20,4 кг веса и 94 см в диаметре.

Сложно поверить, но это кабачок
Кукурузу сорта «Glass Gem»

Кукурузу сорта «Glass Gem»
Бабушка вырастила огромный рододендрон

Бабушка вырастила огромный рододендрон
Мегаморковь

Мегаморковь
Такой мангольд можно использовать как веер

Такой мангольд можно использовать как веер
Кто... что... что же это такое?

Кто... что... что же это такое?
Разнообразие тыкв

Разнообразие тыкв
В такой капусте точно можно ребенка найти

В такой капусте точно можно ребенка найти
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По материалам: триникси

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Подборка необычного и забавного урожая, который удивил дачников (15 фото)
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