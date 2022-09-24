Похудевший на 40 кг Александр Морозов сделал пластику в интимной зоне: «Стал на пару сантиметров счастливее»

Сбросив лишний вес, артист столкнулся с другой проблемой. Дело в том, что кожа от избытка жира настолько растянулась, что пришлось прибегнуть к абдоминопластике. Кроме того, пластическую операцию звезде «Кривого зеркала» делали в области рук, лица, а также в интимной зоне.

Путь к похудению у Морозова был нелегким. Он сбросил почти 40 килограммов после шунтирования желудка. На этом трудности не закончились — в зоне жировых отложений обвисла кожа, которая самостоятельно не приходила в тонус. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Первым делом Александр сделал абдоминопластику, также врачи убрали лишние сантиметры в районе рук и подбородка. А в июне звезда «Смехопанорамы» сделал пластику в интимной зоне. Юморист поделился деликатными подробностями.

«У толстых мужчин лобок становится женоподобным — широким. Все остальное тоже выглядит не самым лучшим образом. Как бы сказать деликатнее, представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так. Перед женщиной мне раздеться было проблематично. Мой врач предложил убрать лишнее, и сделали там липосакцию, какие-то манипуляции, я даже не вникал. Теперь я, можно сказать, некий эталон. На пару сантиметров я сейчас счастливее», — откровенничает 49-летний шоумен.

Александр помнит, как первое время после похудения чувствовал стеснение по поводу внешнего вида. Лишняя кожа смотрелась не эстетично. Собственное отражение в зеркале не устраивало Морозова.

«Похудел — и все выдохнули. Но никто не знает, какую моральную боль испытывает человек, который похудел так сильно, что у него все обвисло. Это выглядит ужасно. Мне отрезали низ живота. У меня этот лоскут висел до колен. И когда все болтается — это отвратительно, честно говоря. Ты и сам себе не нравишься. И понятно, что другим людям не понравишься. Это касается абсолютно всех частей тела. Нижняя часть живота весила у меня восемь килограммов. У меня грудь висела как уши спаниеля», — рассказал артист в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Из-за лишнего веса у комика были проблемы со здоровьем: высокое давление — гипертония, диабет второго типа, обструктивное апноэ. Сейчас он в прекрасной форме, и все физические показатели пришли в норму.