«Правильная» еда как эффективное средство для похудения
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«Правильная» еда как эффективное средство для похудения

«Правильная» еда как эффективное средство для похудения

Если кто-то до сих пор полагает, что для похудения необходимо голодать, то он сильно ошибается. Это устаревшее и абсолютно неверное мнение. Если диетолог предлагает чудо-пилюли, то слушать его тоже не надо. Нет эффективнее средства для похудения, чем правильно питание, сбалансированное и своевременное. Подробнее об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

О чем говорит статистика

Специалисты ВОЗ приводят неутешающую статистику: более половины жителей Земли имеют избыточный вес. При этом четверти диагностировано ожирение. Фактически это означает, что каждый второй человек весит больше, чем следовало бы для его роста.

В последнее время появилось так много диетологов, что выбрать настоящего, грамотного специалиста, а не менеджера компании, производящей какие-то псевдоволшебные пилюли, увы, очень сложно. Но его можно вычислить по реальным действиям.


Настоящий специалист сразу предупредит, что чуда ждать не стоит. Согласно статистике, для заметного результата в похудении нужно запастись терпением: понадобится не один месяц. Также врач даст направление на анализы, чтобы составить правильное представление о причинах появления избыточного веса.

А если человек намерен сбросить лишние килограммы «за две недели», то и ответственность за последствия тоже будет лежать на нем самом.

Почему «жесткие» диеты — это неэффективное средство для похудения

Резко ограничив себя в еде, человек подвергает организм сильному стрессу. Клетки начинают запасть все, что могут, в том числе и жир, потому избыточный вес не только возвращается, но и приумножается. Вы точно не хотели бы иметь эффект, когда вместо потерянной мышечной массы получите жировую.

Также строгие диеты вредны по причине ограничения организма в питательных веществах. Все его системы начинают страдать, иммунитет ухудшается, и вместо стройности человек получается ослабленность и нервозность.

Диетолог о недорогом способе сбросить вес

1. Соблюдение баланса

Это означает, что вам не нужно отказываться от еды, наоборот, есть нужно. Вопрос только в том, сколько есть, когда и что именно. Сбалансированное питание — это потребление в достаточной мере фруктов и овощей, круп, продуктов, содержащих полезные жиры и белки. Правильную диету именно для вас может составить только грамотный диетолог. Однако безоговорочно можно констатировать только то, что необходимо будет полностью исключить из рациона быстрые углеводы.

2. Не ходить голодными


Чтобы организм не испытывал эффект «качелей», нельзя оставлять ЖКТ без дела. То есть перекусы так же важны, как и полноценный прием пищи. Если чувствуете приближающийся голод, съешьте фрукт либо йогурт, цельнозерновую булочку либо мясную нарезку.

3. Постоянство

Таким образом, понятно, что самый эффективный и недорогой способ сбросить вес — это наладить рацион питания и сделать такую привычку нормой жизни. Нельзя временно питаться правильно, а после «срываться» и есть фаст-фуд. Постоянство — это залог стройной фигуры и прекрасного самочувствия.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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