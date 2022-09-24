"Правый глаз больше левого": пластический хирург выявил у Пугачевой "синдром снайпера"
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"Правый глаз больше левого": пластический хирург выявил у Пугачевой "синдром снайпера"

"Правый глаз больше левого": пластический хирург выявил у Пугачевой "синдром снайпера"

Эксперименты 73-летней Аллы Пугачевой над своей внешностью уже долгое время не дают многим покоя. То, как изменилось за последние годы лицо звезды, решил оценить с профессиональной точки зрения пластический хирург Иван Володченков, выявив у нее так называемый "синдром снайпера".

По словам специалиста, "cиндром снайпера" является крайне распространенным явлением, возникающим после вторичных омолаживающих операций и косметологических процедур. Алла Пугачева так и не смогла его избежать.


Первое, на что мы обращаем внимание, - это глаза Примадонны. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных фотоснимках. Я это называю "синдромом снайпера". Он возникает как негативное последствие ботулотоксина, введенного либо в чрезмерной дозировке, либо по неправильным точкам. И то, и другое у Аллы Борисовны имеют место быть, потому что у нее уже была не одна пластическая операция. Естественно, после них анатомические точки смещаются.

Иван Володченков рассказал изданию Prozvezd, что асимметрия заметна у Аллы Пугачевой и в средней трети лица.

"Справа у нее нет никаких бугров. А вот слева заметно четкое разделение на выраженную слезно-скуловую зону, малярный мешок. Идет асимметричное провисание тканей. Это может быть либо в результате чрезмерного стресса, либо в результате резкого похудения. Слезная борозда у Аллы Борисовны, наоборот, не ярко выражена. В этой зоне у Пугачевой наблюдается избыток мягких тканей. Вероятно, туда было введено большое количество филера. Или же собственный жир по методике липофилинга. Эту процедуру выполняют через единичные проколы без разрезов", - раскрыл эксперт.

Кроме того, пластический хирург отмечает у Примадонны сильное опущение верхней губы. Как считает специалист, в губах певицы отсутствуют филлеры.


Киркоров потребовал прекратить травлю Пугачевой

Короля российской эстрады возмутило, что ныне "вошло в моду" обвинять его экс-супругу во всевозможных смертных грехах.

"Кто вы все такие, чтобы осуждать, обсуждать и комментировать ее и ее поступки? Она сделала для этой страны столько хорошего, что грех ее винить хоть в чем-то", - защитил Пугачеву Киркоров, отметив, что певица всегда помогала молодым талантам.

Ранее NEWSTES писал, что звездные коллеги Пугачевой думают о ее просьбе сделать ее иноагентом.

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По материалам: uposters.ru

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