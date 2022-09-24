Премьера Эстонии застукали с электрообогревателем
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Премьера Эстонии застукали с электрообогревателем

Премьера Эстонии застукали с электрообогревателем

Премьер-министра Эстонии заподозрили в использовании обогревателя на рабочем месте. Фото опубликовало издание Uued Uudised.

На фотографию обратили внимание пользователи социальных сетей. Они с иронией отнеслись к обустройству кабинета Каллас, ранее призывавшей эстонцев максимально экономить электроэнергию в связи с общеевропейским кризисом и отказываться от энергоемких электроприборов.


Премьер Эстонии Кая Каллас с обогревателем

"Она девочка, ей можно", "В бункере у Гитлера очень жарко топят", "Что позволено Юпитеру, не позволено быку", "Почему не Javelin? Он ее точно согреет!", "А это ведь еще зима не начиналась..." – прокомментировали новость пользователи соцсетей.

Ранее премьер-министр республики Кая Каллас предупредила сограждан о "мучительной зиме". По ее словам, ситуация в республике усугубляется энергетическим кризисом и глобальным ростом инфляции, страну может ждать тяжелая зима. Опасения также вызывают низкие темпы экономического роста государства.

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По материалам: uposters.ru

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