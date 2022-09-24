Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с Россией
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Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с Россией

Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с РоссиейПрезидент Румынии Йоханнис заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией из-за специальной военной операции на Украине, но желает мира между обеими сторонами конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Йоханнис также заверил, что Румыния не будет развязывать боевых действий против российской армии, но «деэскалация должна существовать с обеих сторон». «Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий», — заявил глава государства.

По его словам, Румыния поддерживает переговоры между Россией и Украиной, однако готовится к различным вариантам развития событий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить конфликта между Россией и НАТО. По его словам, последствия открытой конфронтации не нужны ни одной из сторон.

23 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил США в разжигании ядерной эскалации. По его словам, Вашингтон «осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала» и почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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