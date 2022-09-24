Разделся на сцене, ползал по ковровой дорожке, бросил американку. Эпатажный Александр Баширов

В кино артист часто перевоплощался в алкоголиков, дебоширов и бандитов. Порой окружающих поражали поступки самого Александра Баширова, а не его героев. Так, актер забывал текст роли, представал перед преподавателями нагим и буквально полз по красной дорожке «Кинотавра»…

Александр Баширов появился на свет в небольшой деревне Согом под Ханты-Мансийском. Родители мальчика вскоре развелись, так что отца ему заменил дедушка. Ветерана Великой Отечественной войны в свое время раскулачили, поэтому он был противником советской власти. Отторжения у старика не вызывала только любимая рыбалка, куда он брал внука.

В юношеские годы у Баширова обнаружилось две страсти: курение и рисование. Если первое угрожало здоровью и не импонировало матери, то второе ею всецело поддерживалось. Близкие надеялись, что Александр найдет свое место в культурном Ленинграде, однако поступил абитуриент не в художественное училище, а в ПТУ номер 57 на плиточника-облицовщика. После этого парень устроился на цементный завод в Выборге, где трудился до призыва в армию.

Будущий артист оказался в танковой дивизии в Забайкалье, где благодаря умению рисовать его прикрепили к армейскому клубу. На втором году службы художнику дали задание написать портрет тогдашнего лидера страны Леонида Брежнева… в танкистском шлеме. Баширов справился в срок, но только картину повесили на видном месте, как генсек скончался.

Но как же художник превратился в актера? 24 сентября Александру Баширову исполняется 67, и мы рассказываем все о его пути в кино, личной жизни и скандальных выходках.

Амплуа алкоголика

Баширов рассуждал, что среди его предков наверняка были ханы Золотой Орды, ведь в душе Александр жаждал властвовать над людьми. Такую возможность давала режиссерская профессия, поэтому после демобилизации мужчина поступил во ВГИК на курс Игоря Таланкина. Спустя два года артист перешел в мастерскую Анатолия Васильева: на фоне большого скандала.

Дело в том, что студенты должны были срежиссировать какую-нибудь ремарку из драматического произведения, и сокурсница Мария Ценскен выбрала отрывок из «Фауста». На главную роль шведка взяла Бахтика Худойназарова, ну а Сатану играл Александр Баширов.

«Режиссер посоветовала мне снять всю одежду, объясняя это тем, что дьявол красив и обнаженным. Я не знал, что все действо будет проходить на кафедре. Разделся, вышел голым на сцену — и это был шок. А мне понравилось, потому что есть, что показать», — признавался Александр Николаевич на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

За подобную выходку могли и отчислить, но педагоги учли, что это была идея режиссера, а не Баширова, поэтому он попросту перешел на курс Анатолия Васильева. К слову, Мария, из-за которой студент попал в неприятную историю, вскоре закрутила с ним роман. «Я до сих пор люблю Марию, — отмечал Баширов. — Она научила меня не врать. Но мы не поженились».

Александр Николаевич говорил, что мечтал быть режиссером, однако с удовольствием снимался в кино, которое приносило ему доход. Дебют на экране состоялся еще в период учебы — Баширов сыграл чудика в картине Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой». Сотрудничать с эпатажным артистом постановщику понравилось, так что через год актер уже появился в «Ассе» в образе пьяного майора Бабакина. Как отмечал сам Александр Баширов, в облике дебошира нет ничего необычного, однако он постарался показать ранимость героя.

«Алкоголь — это одна из форм стремления к самоубийству. Я, как северный человек, естественно, имею проблемы с алкоголем, потому что на следующий день вообще не могу на него смотреть», — опровергал артист слухи о своих запоях за кадром.

К слову, текст роли Бабакина артист не выучил, из-за чего едва не лишился работы. Спас актера природный талант: импровизация Александра гармонично вписалась в картину, и Соловьев решил оставить его монолог.

Артист и режиссер

Баширов засветился в легендарной «Игле», лентах «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом» Соловьева, картине Дмитрия Месхиева «Над темной водой». Многие зрители запомнили актера по образам из «Мама, не горюй!», «Сестрам» Сергея Бодрова, «Груза 200».

При этом Баширову доставались не только «маргинальные» роли: в «Золотом веке» он играл Павла I, в «Мастере и Маргарите» — кота Бегемота, ну а в «Последнем министре» — главу страны. Занятость на съемках не помешала актеру открыть в середине 90-х собственную студию «Дебоширфильм», специализирующуюся на андеграундном кино, и стать сооснователем фестиваля «Чистые грезы».

Режиссерский дебют «Железная пята олигархии» получил главный приз фестиваля в Роттердаме, ну а в 1999-м Баширов за неделю снял документалку «Белград, Белград!» Также он работал над сериалом «Удачи тебе, сыщик», клипами групп «Колибри» и Cream Soda.

Две жены

После расставания с Марией Ценскен Баширов закрутил роман с Сарой Венди Ньютон, которую отправили учиться в России родители-американцы. Студенты поженились, а когда Сара забеременела, то настояла на том, что рожать будет в США.

Александр полетел вместе с супругой, благодаря чему получил возможность учить английский в Колумбийском университете и совершенствовать актерское мастерство в «Бергхоф-студии» в Нью-Йорке под руководством Лоуренса Арансио. Артист признавался, что язык узнал на «уровне «бе-ме», да и на другом континенте не прижился. Отношения влюбленных распались, и Баширов вернулся на родину.

«Это судьба русского человека, прекрасная в своей естественности. Если я бываю за границей, через три дня начинаю чувствовать себя плохо. Не могу я жить в Америке, все, что читал про ностальгию по Родине — чистая правда, — подчеркивал Александр Николаевич. — Мы общаемся с Кристофером по «Скайпу», он живет в Чикаго, у него жена-афроамериканка очень красивая, у меня двое внуков. По характеру сын очень похож на меня: он хочет любви и гармонии».

В России личная жизнь актера быстро наладилась: он женился на солистке группы «Колибри» Инне Волковой — той самой, что пела хит «Ему не нужна американская жена». В 1997-м у пары родилась дочка Александра-Мария. К слову, супруга снималась в фильме Александра «Железная пята олигархии» и даже написала к нему саундтрек, ну а в «Хармсе» появились и Инна, и наследница Саша.

Хотя Баширов стал человеком семейным, провокационные выходки из его жизни не исчезли. Так, в 2011-м СМИ муссировали новость о том, как актер полз по красной ковровой дорожке «Кинотавра». Большинство гостей фестиваля заключили, что артист был зверски пьян, однако сам Александр Николаевич уверял: он лишь хотел встряхнуть публику на чопорном светском мероприятии.

В последние годы об эпатажных поступках Баширова ничего не слышно: быть может, артист устал провоцировать публику? Единственная тревожная новость всплыла несколько лет назад, когда в Сети запустили «утку» о смерти Александра Баширова, не имеющую ничего общего с действительностью. К случившемуся актер отнесся с юмором, который не покидал его даже в самые трудные времена.