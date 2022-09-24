Рита Дакота плохая мать, считают поклонники
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Рита Дакота плохая мать, считают поклонники

Рита Дакота плохая мать, считают поклонники
Певица Рита Дакота ужаснула фанатов фото с дочерью. Артистка, написавшая в свое время хитовую композицию «Твои глаза» прочно осела на Бали, где погрузилась в самосовершенствование вместе со своим нынешним то ли мужем, то ли партнером по расширяющим сознание практикам. Но это ей не мешает периодически жаловаться на жизнь, которая как-то жестока по отношению к положительной со всех сторон Рите, называющей себя артисткой. На этот раз Дакота призналась, что ей нелегко совмещать творчество с материнством. «Бабы, как вы совмещаете материнство с карьерой артиста? Вы ведьмы, ей-богу. Может, у вас есть советы?», — традиционно с ошибками поинтересовалась певица у своих баб-подписчиц.
Диванные эксперты-советчики не заставили себя долго ждать и тут же набросились на селебрити с осуждением. Прежде всего отметили, что сама Рита на снимке в сапогах, а вот ее дочь от Влада Соколовского стоит рядом совершенно босая. «Сама в осенних сапогах, а дите босиком», «Да уж. Дочь мало того, что босиком, ещё и лохматая вся. С материнством у нее реально проблемы», — сделали выводы критики. И попеняли Рите, что у нее все воспитание держится «на нянях», пока она или поет или пьет кипяток в компании со своим духовно продвинутым сожителем. Так еще при этом и жалуется тем, кто вынужден тащить в одиночку и детей, и мужей, да еще и работать на нескольких работах, чтобы прокормить семью.
# Шоу-бизнес Дакота Рита
По материалам: z-aya

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