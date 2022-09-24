Ровно 20 лет назад Microsoft приобрела студию Rare — это первая студия Xbox
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Ровно 20 лет назад Microsoft приобрела студию Rare — это первая студия Xbox

Ровно 20 лет назад Microsoft приобрела студию Rare — это первая студия Xbox


Студия Rare была приобретена компанией Microsoft ровно 20 лет назад — 24 сентября 2002 года. Rare стала первой внутренней командой Xbox. Вместе с покупкой Rare компания Microsoft получила массу популярных игровых франшиз. Однако, некоторые франшизы остались за Nintendo, с которыми студия Rare тогда тоже активно сотрудничала.

После перехода под контроль Microsoft студия Rare некоторое время еще выпускала игры для других платформ, не только для Xbox. Но, в основном, студия сконцентрировалась на выпуске игр именно для систем Microsoft.

Некоторые из эксклюзивов Xbox от Rare:



Grabbed by the Ghoulies



Conker: Live & Reloaded



Kameo: Elements of Power



Perfect Dark Zero



Viva Piñata



Kinect Sports



Killer Instinct



Rare Replay

Самая популярная игра Rare прямо сейчас — Sea of Thieves, которая уже больше 100 недель держит место в ТОП-100 Steam и активно развивается с 2018 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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